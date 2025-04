Verstappen gooit schaduw: “Anderen maken meer fouten”

Max Verstappen gooit na zijn pole position een beetje schaduw op de concurrentie.

Je moet het onze held nageven; hij doet het toch maar weer. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk vorig jaar start MV1 morgen een Grand Prix vanaf pole position. In Japan was hij 12 duizendsten sneller dan Norris en 44 duizendsten sneller dan Piastri. Vriend en vijand waren na afloop lovend over de Nederlander. Zo liet McLaren teambaas Zak Brown optekenen: “Er is een reden dat hij de kampioen is”.

Na de eerste races had niemand verwacht dat Max de pole zou pakken. McLaren is tot op heden het snelste team en Red Bull (met Max) min of meer het derde team vlak achter Mercedes en vlak voor Ferrari. Voor morgen heeft Verstappen er dan ook niet echt vertrouwen in dat hij de McLarens van zich af kan houden. Max Emilian hoopt op regen. Een zeldzaam ding om te doen voor de polesitter.

Max’ nieuwe teammaat Tsunoda werd ondertussen vijftiende, vlak achter Liam Lawson in de auto van Racing Bulls. De Japanner maakte wellicht een marginaal betere indruk dan Lawson, maar het verschil met Max is alsnog fors. Yuki leek binnen een Perezesque 3-4 tienden van Max te kunnen blijven. Maar toen puntje bij paaltje kwam, was het verschil in Q2 een halve tel. En zo waren ook mannen als Bearman en Gasly sneller dan de Japanner. Dat mag natuurlijk niet, zeggen we dan. Hoewel er niemand is die het beter kan behalve Max met dat hok.

Na afloop was Max niet te beroerd om even wat schaduw te werpen op zijn concurrentie in alle gegloriëer. De Nederlander zegt: “Ik weet dat anderen meer fouten maken dan ik”. Vermoedelijk doelt hij daarbij bijvoorbeeld op de mannen die 2, 3 en 4 staan, te weten Norris, Piastri en Leclerc. Daarvan wordt nog wel eens gezegd dat ze weliswaar snel maar niet altijd even consistent zijn.

Persoonlijk verwacht ik echter dat de psychische oorlogsvoering niet gaat werken en de Macca’s er morgen weer met de buit vandoor gaan. Of denk jij dat Max zijn regendans werkt, hij Sennaesque naar de zege glibbert en zich nóg onsterfelijker maakt bij Honda? Laat het weten in de comments!