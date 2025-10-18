Deze Marktplaats-occasion heeft €53 (!!!) per kilometer afgeschreven

Deze is vrij pijnlijk…

We schreven vorige maand over een Aston Martin DBX707 op Marktplaats, wat een serieus afschrijvingskanon is. Deze auto had €13,56 per kilometer afgeschreven. Dat is al veel, maar je valt pas echt van je stoel als je de afschrijving ziet van de auto die we nu gevonden hebben.

Bij geïmporteerde auto’s kun je de precieze afschrijving niet berekenen, maar deze keer gaat het om een origineel Nederlandse McLaren 620R. We weten dus precies wat er voor deze auto betaald is, namelijk €407.200.

Nu, vier jaar later, staat de auto op Marktplaats voor slechts €269.000. Er is dus €138.200 op afgeschreven, terwijl er maar 2.583 kilometer mee gereden is. Een snelle rekensom leert dat er €53,50 (!) per kilometer is afgeschreven. Zoals @escort77 terecht opmerkte bij het vorige artikel zit de marge van het autobedrijf er ook nog tussen, dus de particuliere eigenaar heeft nóg meer afgeschreven.

Het gaat nota bene om een gelimiteerd model, waar er maar 225 van gemaakt zijn. De 620R was het topmodel van de ‘Sport Series’ en is in feite een straatlegale versie van de 570 GT4. Bij Ferrari zou zo’n model nu een ton meer waard zijn, maar bij McLaren gaat die vlieger helaas niet op.

We kunnen de McLaren 620R sowieso een flop noemen. Het plan was namelijk om 350 exemplaren te bouwen, maar McLaren wist er maar 225 te slijten. Dit gebeurde ook met de Elva: daar zouden er 399 van gebouwd worden, maar dat werden er uiteindelijk slechts 149. Het blijft dus lastige handel, die gelimiteerde McLarens.

Dat betekent natuurlijk niet dat de 620R geen gave auto is. Dit is een serieus kanon, met 620 pk, een verstelbare carbon achterspoiler, een zeer uitgebreid af te stellen onderstel en Pirelli semi-slicks. In het interieur zijn kuipstoelen te vinden en de auto heeft standaard géén airco of infotainmentsysteem. Die stonden wel op de optielijst, dus deze auto heeft ze alsnog. Toch wel fijn.

Je kunt zeggen wat je wil, maar dit is een hele speciale en zeldzame auto. En die kun je nu in praktische nieuwstaat oppikken voor €269.000 op Marktplaats. Je gaat er ongetwijfeld nog meer op afschrijven, maar ja, dat geldt ook voor heel veel nieuwe auto’s.