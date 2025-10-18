Voor deze restomod wordt een zesde (!) van de productie opgeofferd

Het loopt nu echt uit de klauwen met restomods.

De restomod wordt steeds populairder. Nog even en er zijn geen originele auto’s meer over. Oké, dat is overdreven, maar deze nieuwe restomod gebruikt misschien wel het hoogste percentage van de totale productie tot nu toe.

We zagen eerder al een restomod op basis van de normale Diablo, maar het Amerikaanse Curated komt nu met een Diablo GTR restomod. Curated kennen we vooral als handelaar, die zelf ook restauraties uitvoert. Nu gaan ze nog een stapje verder.

De Diablo GTR wordt op subtiele wijze gemoderniseerd, bijvoorbeeld door het toevoegen van airco en elektrische ramen. Origineel heeft de auto plexiglas ramen die helemaal niet naar beneden kunnen. Deze aanpassingen zijn leuk, maar het hele idee van de GTR is dat het een gestripte circuitversie is. Als je de GTR te spartaans vindt moet je een Diablo GT nemen.

De GTR is standaard ook niet straatlegaal, maar de versie van Curated is dat wel. De auto wordt tevens voorzien van nieuwe Pirelli P Zero Corsa-banden. Verder kun je als klant je Diablo GTR helemaal naar je eigen smaak laten samenstellen, bijvoorbeeld met gekleurd carbon en alcantara. In dit geval koos de klant voor een paarse lak met een wit interieur.

Voor zover bekend blijft de aandrijflijn ongewijzigd. Dat is ook niet nodig, want 590 pk is vandaag de dag nog steeds een respectabel vermogen. Daarmee was het de krachtigste Diablo, op enkele prototypes na.

In totaal gaat Curated vijf van dergelijke restomods maken. Dat lijkt misschien niet veel, totdat je beseft dat er in totaal maar 30 Diablo GTR’s zijn gebouwd. Het gaat dus om een zesde van de totale productie. Normaal doen we niet moeilijk over restomods, maar bij zo’n extreem zeldzame auto is het toch een beetje zonde. Er worden geen ingrijpende aanpassingen gedaan, maar toch…

Het voordeel is dat een originele Diablo GTR nu nóg meer waard wordt. Hoeveel zo’n auto überhaupt waard is? Dat kunnen we niet eens zeggen, want er zijn geen recente veilingresultaten.