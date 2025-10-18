Autoblog.nl

Video: Dit zie ik de ANWB niet zo snel doen

Een oplossing mobiel oplossen. Creatief hoor.

Een vrachtwagenchauffeur moet ook door. Problemen worden niet, zoals bij de ANWB, langs de weg opgelost. Maar gewoon onderweg! You gotta move..

