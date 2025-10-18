Video: Dit zie ik de ANWB niet zo snel doen

Een oplossing mobiel oplossen. Creatief hoor.
Een vrachtwagenchauffeur moet ook door. Problemen worden niet, zoals bij de ANWB, langs de weg opgelost. Maar gewoon onderweg! You gotta move..
Bekijk deze video: Schoolbus beukt auto omver
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Een oplossing mobiel oplossen. Creatief hoor.
Een vrachtwagenchauffeur moet ook door. Problemen worden niet, zoals bij de ANWB, langs de weg opgelost. Maar gewoon onderweg! You gotta move..
Bekijk deze video: Schoolbus beukt auto omver
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
drdre1 zegt
Als je levensmoe bent. Darwin: “You gotta move.”