Deze Maybach-maffiabak levert 800 Nm

Laat dat maar over aan onze vrienden van Lorinser.

Het is eigenlijk best een vreemde zaak. Dat je voor een auto waar er in absolute aantallen vrij weinig van verkocht zijn, er een enorme hoop veredelaars zijn die de auto mooier, duurder, sneller en aparter kunnen maken. Koop je een Peugeot 308 SW die iedereen heeft, dan zijn er nauwelijks tuners te vinden die de auto naar smaak kunnen aanpassen. Echter, heb je een S-Klasse: dan struikelen ze over elkaar heen. Het zal wel iets te maken hebben met een verdienmodel. Zeker op spulletjes voor een S-Klasse zijn er enorm veel tuners, waaronder Lorinser. U begrijpt, het tunen van S-Klasses doet Lorinser al jaren:

Je zou denken dat ze bij Lorinser alleen tuner zijn, maar niets is minder waar. Lorinser is aanvankelijk begonnen als Mercedes-Benz dealer: Autohaus Lorinser in Waiblingen en Winnenden. Al vroeg kwamen er klanten die hun Mercedes net even stoerder en aparter wilden hebben. Vanuit die wens is de tuning-afdeling van Lorinser ontstaan. In de loop der jaren kwamen er ook meer en meer klanten met hun klassieke Mercedes voor specifiek. Net als Brabus kwam ook Lorinser met een ‘Classic’ afdeling voor al je klassieke Benzen. De vierde tak is compleet anders, Lorinser is namelijk ook Toyota dealer!

Tot zover de achtergrond, want de tuning-afdeling van Lorinser heeft het doek getrokken van hun visie op de Mercedes-Maybach S560. Standaard is de Maybach variant van de S-Klasse decent dik. Voor de meeste mensen is het gewoon een dikke Mercedes, maar de liefhebber ziet die fantastisch glimmende wielen en chromen details. De klanten van Lorinser wilden kennelijk een iets expressievere Maybach, want chique is de auto absoluut niet meer te noemen. Voor de goede context: zo ziet een standaard Maybach S560 eruit:

Met name dankzij de splitter, sideskirts, achterbumper en de vier vierhoekige uitlaten is de Lorinser-maybach een stuk sportiever dan voorheen. Alsof jouw butler zijn gewone kostuum aanheeft, maar dan met Air Jordans, baseball-cap en zweetbandjes om de polsen. Nu moeten we eerlijk toegeven, het is weleens erger geweest. Onder de kap gebeurt ook het nodige. Dankzij een krachtkuurtje van 4.400 euro stijgt het vermogen naar 544 pk bij 5.700 toeren, standaard is dat 469 pk (bij 5.250 toeren). Het maximum koppel is zo mogelijk indrukwekkender, dat bedraagt nu een boomomwortelende 800 Nm tussen de 2.500 en 4.000 toeren!

De velgen zijn 21″ groot en zijn er vanaf 1.440 euro. Let wel, dat is de prijs per stuk, zonder banden. Het interieur van de Maybach S-Klasse is dusdanig perfect dat Lorinser daar weinig aan kon veranderen op een paar vloermatten (220 euro, met logo), aluminium pedaaltjes (200 euro, ook met logo) en verlichte instaplijsten met, jazeker, nog meer Lorinser-logo’s. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij Lorinser. Uiteraard moet je wel zelf een Maybach S560 meenemen: die kost zo’n 187 mille.