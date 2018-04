Polestar 1 heeft een officiële prijs

Handen bij de order-knoppen.

In Genève beleefde de Polestar 1 zijn Europese debuut. Zijn werelddebuut was in oktober 2017 in Shanghai, maar in Beijing heeft het merk ook nieuws. We wisten namelijk nog niet wat ‘ie precies ging kosten. Tot nu toe was enkel bekend dat je een aanbetaling moest doen van 2.500 euri.

In Beijing komt het merk met een antwoord. De Polestar 1 is er in Europa *tromgeroffel* vanaf 155.000 euro. In China gaat de auto 1,45 miljoen RMB kosten en in de Verenigde Staten 155.000 dollar. Details over de abonnementsservice van Polestar en de prijzen hiervan worden in een later stadium bekendgemaakt.

Sinds maart hebben meer dan 7.000 mensen uit 18 landen een aanbetaling gedaan voor de Polestar 1. Volgend jaar toont het merk de nieuwe Polestar 2, wat een mid-size auto gaat worden. Kort daarna moet het derde model gepresenteerd worden. De auto heet toepasselijk Polestar 3 en het gaat hier om een elektrische SUV.