Mercedes bevestigt eindelijk V12 voor Maybach S-klasse - Autoblog.nl

Mercedes mag dan volop met elektrificatie bezig zijn, ze zeggen de V12 nog niet vaarwel.

Bij grote limousines horen grote motoren. Rolls-Royce, Bentley maar ook Maybach zijn (bijna) onlosmakelijk verbonden met de twaalfcilinder. De vlaggenschepen van deze modellen waren tot voor kort allemaal nog met een twaalf cilinders leverbaar. Bij Rolls en Bentley is dat nog steeds zo, maar of de nieuwe Maybach S-klasse ook weer met een V12 zou komen was nog niet bevestigd.

Iemand van Daimler zei eerder bij de Nationale Autoshow dat Mercedes nog geen aankondigingen mocht doen van de V12. Dat zou er iets mee te maken hebben dat je in Europa nog geen reclame mag maken voor voertuigen die nog niet gecertificeerd zijn. Tussen de regels door was de boodschap echter duidelijk: die V12 komt er gewoon weer.

Blijkbaar mag Mercedes nu wel ‘reclame’ maken want het merk bevestigd eindelijk officieel de V12 voor de Maybach S-klasse. Nou ja, bevestigen is een groot woord. Mercedes toont namelijk alleen een afbeelding van een Maybach S-klasse met een V12-badge op de zijkant. Maar daarmee weten we genoeg.

Mercedes geeft verder nog geen tekst en uitleg, dus specificaties hebben we nog niet. We gaan er daarom maar vanuit dat het vermogen net als bij de Rolls-Royces van weleer ‘sufficient’ is.

Maybach heeft dit jaar trouwens wat te vieren, want het merk (wat nu geen merk meer is) bestaat 100 jaar. Dat wil zeggen: 100 jaar geleden werd de allereerste productieauto van Maybach onthuld. Dat was de bovenstaande Maybach 22/70 HP W 3, die dus uit 1921 stamt.

Hoewel Maybach’s met een V12 op langere termijn helaas geen toekomst hebben, is er wel degelijk toekomstperspectief voor het submerk. Maybach gaat namelijk ook gewoon elektrisch. Mercedes belooft de eerste info over een elektrische Maybach de komende maanden te onthullen.