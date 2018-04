Lease maar: Audi A8 of Mercedes-Benz S-Klasse

Als je vaker in je auto zit dan in je bureaustoel.

Ook in de hogere klasse heeft de komst van de SUV veel stof doen opwaaien. Voorheen kocht je een S-Klasse, wilde je echter luxe en van de gebaande paden afgaan, dan was er een Range Rover. Steeds meer merken bieden in dezelfde categorie een SUV aan. Denk aan de Porsche Cayenne, BMW X5 en Maserati Levante. Zo’n SUV met 22-jetsers en een matzwarte wrap ziet er minder belegen uit dan zo’n oubollige limousine. Toch gaan wij vandaag een lans breken voor dit type auto, want ze hebben namelijk een paar hele grote voordelen die zo’n SUV moet ontberen. Daar gaan we zo dieper op in, uiteraard. Allereerst stellen we deelnemers van deze Lease-Maar aflevering aan je voor. In de ene hoek staat de meest verse nieuwkomer, de Audi A8. Het is inmiddels de vierde generatie van Audi’s vlaggenschip, eigenlijk de vijfde als je de Audi V8 meerekent.

In de andere hoek staat de Mercedes-Benz S-Klasse. De auto geldt al jarenlang als de benchmark. Het is wel zo’n beetje de uitvinder van deze klasse, dus daar valt wat voor te zeggen. Wat ook meetelt zijn de verkoopcijfers. Auto’s als de Audi A8 en BMW 7 Serie doen het best aardig, maar de S-Klasse verkoopt al jarenlang wereldwijd beter dan al zijn concurrenten bij elkaar. Vandaag gaan we kijken of dat terecht is. We gaan dit keer uit van de meest standaarduitvoeringen; met een diesel en vierwielaandrijving. Onze overtuiging is dat deze combinatie alle andere auto’s overbodig maakt. Natuurlijk is deze auto niet voor iedereen weggelegd, maar als je zeer veel kilometers per jaar maakt en je bedrijf een flinke omzet heeft, dan zijn dit de beste en meest comfortabele ‘kantoor-vervangers’ die je kunt krijgen. Althans, dat gaan wij uitzoeken. In onderstaande tabel kun je zien hoe de verhoudingen liggen.

Merk: Audi Mercedes-Benz Type: A8 (D5) S-Klasse (W222) Uitvoering: 50 TDI Quattro S350d 4-Matic Catalogusprijs: € 105.185 € 115.434 Fiscale prijs: € 103.800 € 114.024 Leasetarief: € 2.150 p.m. € 1.900 p.m. Vermogen: 286 pk bij 3.750 tpm 286 pk bij 3.400 Nm Koppel: 600 Nm bij 1.250 tpm 600 Nm bij 1.200 tpm Topsnelheid: 250 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,9 sec. 5,8 sec. Verbruik: 1 op 17,9 1 op 17,9 CO2 uitstoot: 145 g/km 147 g/km

Wat ons opvalt

Zowel de Audi als de Mercedes-Benz mag met recht een Dikschiff worden genoemd. Natuurlijk zijn dit auto’s waar je met gemak voor 40.000 euro aan opties opgooit, maar echt nodig is dat niet. Ook in ‘Amsterdam-Zuid WTC’-specificatie zijn beide auto’s zeer rijk uitgerust. Althans, op papier. Alle mogelijke airbags en veiligheidsassistenten zitten er uiteraard op. Maar in principe wil je het Pro Line Plus pakket. Dan heb je een B&O-stero, LED-koplampen, smartphone interface met Apple Car Play, luxe Valcona leder en nog een hoop handige items. Prijs van dit pakketje: 10.500 euro, net zoveel als een gloednieuwe Suzuki Celerio. Let wel, 20″ velgen en metallic zijn dan nog steeds opties. Dus ook al doe je heel rustig aan, 120.000 euro ben je wel kwijt.

Bij Mercedes-Benz is het niet veel anders. In principe komt je niets tekort. Maar als je een S-Klasse hebt, moet ‘ie wel naar jouw smaak zijn, toch? Ook bij Mercedes-Benz heb je een optiepakket, genaamd ‘Premium Plus’. Net als bij de Audi zit dan alles erop wat er eigenlijk op hoorde te zitten. Bij Mercedes-Benz zit je in no-time op 135.000 euro. Dat kan veel hoger als je alles gaat aanvinken, uiteraard.

Nog een paar verschillen. Ondanks bijna identieke specificaties qua cijfers is de layout compleet anders. De Audi heeft een V6 motor voor de vooras, met de transmissie op de vooras. Een perfecte layout voor vierwielaandrijving (alle A8’s hebben AWD). De transmissie is een achttraps automaat van ZF. De Mercedes-Benz heeft een zes-in-lijn half op en achter de vooras. Van nature is de S-Klasse een achterwielaandrijver, een uitvoering die overigens gewoon leverbaar is. De automaat bouwt Mercedes-Benz zelf en heeft ditmaal 9 verzetten. Eentje meer dus. Nog een groot verschil is de bouwwijze. De Audi is compleet opgetrokken uit aluminium, de S-Klasse maakt weliswaar gebruik van aluminium onderdelen, maar het spaceframe is gewoon van staal. Desalniettemin is de Mercedes-Benz een paar kilo lichter. Het zijn nuance verschillen, maar toch is het opvallend.

Exterieur

Dit ligt gevoelig. Aan de ene kant wil je in deze klasse een statige automobiel, aan de andere kant hoef je ook niet teveel op te vallen. De A8 is altijd een vrij ingetogen auto geweest. Met de laatste generatie schudt hij een beetje schroom van zich af. Extra veel gebruik van chroom, een gigantische grille, een achterlichtbalk en 1 April-uitlaten zijn elementen die dat bevestigen. Is het een mooie auto? Dat is een beetje afhankelijk van je smaak. In vergelijking met de D2 en D3 valt het resultaat ietwat tegen, die elegantie heeft de D5 niet. Waarschijnlijk bewust. Voor wie de Quattroporte, LS500 en XJ net even te expressief vindt, maar de S-Klasse te belegen, is de A8 een goede optie.

De S-Klasse is heel herkenbaar Mercedes-Benz. De lijnen doen klassiek aan, maar dan wel barok-klassiek. De gestrekte banaan-vorm en de statige grille met Mercedes-Benz ster geven de auto een aristocratisch voorkomen. Het ontwerp is in niets ‘Sportief’ te noemen, maar dat was overduidelijk ook niet de bedoeling. Missie geslaagd dus. De S-Klasse is onlangs gefacelift en heeft een beetje last van het iPhone 8 syndroom. De vorm komt wel erg bekend voor. De W222-generatie is in feite een zwaar herziene W221. Veel dingen zijn anders en je kan echt geen plaatwerkdelen uitwisselen, de lijnen zijn echter heel herkenbaar. Maar eerlijk is eerlijk, het is een statige kar, die S-Klasse.

Interieur

De verschillen zijn veel groter in het interieur. Lijken de Duitsers normaliter veel van elkaar af te kijken, zo is dat niet het geval met de A8 en S-Klasse. De Audi A8 heeft een veel moderner ogend interieur. Het dashboard lijkt wel twee of drie generaties jonger te zijn. Geheel volgens de heersende trend heeft de A8 een hoop grote schermen. Als het geen scherm is, is de kans groot dat het wel een touch-oppervlak is, in plaats van de gebruikelijke knoppen. De afwerking is werkelijk van een idioot hoog niveau. Hier heeft Audi overduidelijk zijn pijlen op gericht. Een nadeel is dat de styling dusdanig strak is dat elke vorm van sfeer ontbreekt en je je juist niet dat luxe gevoel hebt wat je wel in een auto als deze zou moeten hebben.

Het interieur van de Mercedes-Benz kan bijna niet meer afwijken. Het ademt stijl, klasse en grandeur uit. Zo doet het stuurwiel denken aan de klassieke stuurwielen van vroeger. De symbiose tussen technische gadgets en klassieke stijl is bijna bizar te noemen, maar ergens klopt het allemaal wel. Ondanks dat de W222 een doorontwikkeling is van de W221, is het dashboard compleet anders ingericht. Qua gadgets is alles mogelijk. Qua ruimte is het ook allemaal overdaad. Mocht je erg groot zijn en je snel claustrofobisch voelen, zowel de Audi als de Mercedes-Benz bieden soelaas. Beiden zijn te bestellen met een langere wielbasis.

Rijden

Gezien de gelijkenis van de specificaties hoef je geen grote verschillen te verwachten. Beide auto’s zijn overigens erg snel. De Audi knalt in 5,9 seconden naar de 100 en heeft een topsnelheid van 250 km/u. 20 jaar geleden waren dat cijfers waarmee een S8 furore maakte. Daarbij valt het verbruik redelijk binnen de perken. Combineer het met de grote brandstoftank en je kunt in krankzinnig korte tijden door Europa kruisen. Sportief is de Audi geenszins, wel heel comfortabel. Het is allemaal heel erg veilig en voorspelbaar met een hint naar onderstuur. Standaard heeft de A8 luchtvering, hiervan kan nog een sportievere variant besteld worden, evenals een S-Line pakket, mocht de A8 je net even te soft zijn.

Uiteraard heeft ook de Mercedes-Benz standaard luchtvering. De S350d is net als de Audi geen echt scheurmonster, maar dankzij het iets lagere gewicht en de extra versnelling accelereert de Benz nog sneller naar de 100: 5,8 seconden. Ongelooflijk. Dat is het voordeel in vergelijking met een SUV. Dit zijn gewoon ruimere en snellere auto’s, dankzij hun lagere gewicht. Het lagere zwaartepunt zorgt dat het ook nog eens prettiger stuurt. Wel zijn er een paar details die van de Mercedes een iets luxueuzere auto maken. Hoe goed je je best ook doet, een V6 zal nooit zo mooi lopen als een zes-in-lijn. Hetzelfde geldt voor de layout, de Benz heeft het zwaartepunt verder naar binnen zitten (wat je wil) en een betere balans. Wel is alles nog een standje afstandelijker dan in de Audi.

Conclusie

Twee compleet verschillende benaderingen die zorgen voor bijna identieke prestaties, zowel op asfalt als op papier. De Mercedes doet denken aan de oude, statige Mercedessen van vroeger, gecombineerd met de huidige technologieën. De Audi A8 lijkt te zijn voorbereid op een tijd die moet gaan komen. Daarmee zou je kunnen verwachten dat de Audi de jongere bestuurder aanspreekt en de Mercedes-Benz juist de oudere. Mocht het budget het toelaten, kun je zo’n auto wel helemaal naar wens aankleden om je eigen unieke lease-limo te creëren. Uiteraard zullen mensen een uitgesproken voorkeur voor een bepaald merk hebben, maar eerlijk is eerlijk: in beide auto’s zul je extreem tevreden voelen. En het klinkt raar, maar vergeleken met SUV heb je ook nog eens de financieel verstandige keuze gemaakt.