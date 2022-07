Deze McLaren 765LT is echt wat voor Rico Verhoeven

Toevallig lijkt deze auto ook sprekend op die van Rico, maar toch is dit iets nieuws.

Je hebt ‘m vast wel een keer voorbij zien komen, op Autoblog of elders: de nieuwe McLaren van Rico Verhoeven. Het betreft een ‘vuilniszakgrijze’ McLaren 720S Spider met Novitec-goodies. En de vorige eigenaar was niemand minder dan Lando Norris, hebben we uit betrouwbare bron vernomen.

Je dacht misschien dat de auto op de foto’s die van Rico is, maar nee, dit is toch echt een andere McLaren. Novitec heeft deze auto ook pas vandaag onthuld. Het verschil met die van Rico Verhoeven? Dit is een 765LT, terwijl die van hem een 720S is.

Stiekem is er weinig nieuws aan deze auto, want we kregen eerder al de dichte 765LT van Novitec te zien. De Duitse tuner heeft de Spider-versie nu voorzien van dezelfde upgrades. Dit betekent vooral een hoop extra carbon, Vossen-velgen (20 inch voor en 21 inch achter) en veren die de auto 20 mm verlagen. Dat is trouwens ook wat er gebeurt als Rico Verhoeven instapt.

Een McLaren 765LT is al absurd snel, maar toch heeft Novitec de auto ook nog motorisch aangepakt. De naam klopt daarmee eigenlijk niet meer, want ‘765’ slaat op het aantal pk’s. Als je voor het volledige pakket gaat zit je met een Novitec 765LT Spider op 855 pk. Ook krijg je 98 extra Newtonmeters, waarmee je op 898 koppel uitkomt.

Dit krijgt Novitec voor elkaar door te ‘sleutelen’ aan de ECU, in combinatie met een aangepaste turbo-inlaat en een nieuw uitlaatsysteem. Daarmee klinkt de 765LT ook weer een stukje bruter.

Dankzij deze upgrades van Novitec is de 765LT Spider nu gewoon in staat een Bugatti Veyron bij te houden. Tot de 100 km/u in ieder geval. Een sprint van 0 naar 100 km/u neemt namelijk slechts 2,5 seconde in beslag.

Wat er precies mogelijk is qua topsnelheid zul je zelf moeten ontdekken. Novitec vermeldt alleen dat die “boven de 330 km/u” zit. Zo’n vermoeden hadden we al, want dat is de topsnelheid van een standaard exemplaar. Novitec heeft al een ritje op de Autobahn opgenomen (zie onder), maar daarbij kwam de teller niet voorbij de 317 km/u.