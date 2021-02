Novitec 765LT is krankzinnig perfectionisme - Autoblog.nl

Met de Novitec 765LT hoef je je geen zorgen te maken of je wel de snelste bent.

Het aanpakken van supercars is iets dat je eigenlijk niet hoort te doen. Kijk, dat je van een eenvoudige C-segment hatchback iets leukers en snellers maakt, is logisch. Die auto’s zijn tegen een prijs gebouwd en het eisenpakket was veelomvattend.

Bij supercars is dat niet het geval. Daarbij speelt budget een veel kleinere rol en gaat het erom dat het een enorm snelle en spectaculaire auto is. Helemaal in het geval van de McLaren 765LT, de snellere en lichtere versie van de 720S, van zichzelf al een bizar snelle auto. Als er één tuner is die wel raad weet met supercars, is het Novitec wel. Het is zo’n tuner die alles helemaal perfect wil doen. De Duitsers draaien hun hand er niet voor om om een Ferrari, Lamborghini of in dit geval McLaren aan te pakken.

Novitec 765LT

Laten we beginnen met de motor van de Novitec 765LT. Er zijn twee opties mogelijk om de biturbo V8 aan te pakken. Wat de eerste stage doet, zegt Novitec niet. Alleen dat dan de N-Tronic ECU wordt herschreven. Je kan deze upgrade ook uitvoeren met een andere uitlaat en aangepaste inlaat. Dan stijgt het vermogen naar 855 pk en het koppel naar 898 Nm. Van 0-100 km/u sprinten duurt nu slechts 2,5 tellen en van 0-100 km/u is in 6,5 seconden achter de rug. Qua snelheid zul je niets tekort komen.

Vossen

De verdere modificaties zijn subtiel, maar staan zeker niet verkeerd. Met de speciale veren staat de Novitec 765LT iets dichter op de grond, zo’n 20 millimeter. Ook kun je kiezen uit flinke wielen, die werkelijk perfect in de kuipen passen. Het zijn gesmede lichtmetalen velgen gemaakt in samenwerking met de Amerikaanse wielenfabrikant Vossen. Voor zijn ze 9Jx20 en achter 12Jx21. De bandenmaten zijn navenant: 255/30 ZR 20 voor en 325/25 ZR21 achter. Je zult een innige relatie hebben met de magazijnchef van de lokale KwikFit.

Dan zijn er nog een paar kleine modificaties. Denk aan de carbon versiersels bij de koplampen, de luchthapper op het dak en natuurlijk de achterspoiler. Qua interieur is er nu niets gedaan aan de Novitec 765LT, maar alles is mogelijk.