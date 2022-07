Maken of kraken: af fabriek stickers op je Porsche 911

Een Porsche laten bestickeren? Dat kan nu gewoon af fabriek.

Je auto laten bestickeren is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld in het duurdere segment. Meestal gaat het gewoon om een wrapje in een egale kleur, maar striping zie je ook regelmatig voorbij komen. Er zijn genoeg adresjes waar je dat kunt regelen.

Daarmee is je auto niet meer origineel, maar wat je ook kunt doen: af fabriek stickers bestellen. Bij Porsche is dit tegenwoordig mogelijk. Degenen die regelmatig met de Porsche-configurator spelen was het misschien al opgevallen: er is nu een optie om je Porsche te voorzien van een startnummer.

We hadden dit tot op heden nog niet gezien op een echte auto, maar Porsche deelt nu foto’s van een 992 Carrera met deze kekke plakkers. Of, zoals Porsche het zelf noemt: decoratieve zijstickers. De opmaak met de schuine strepen is standaard, maar het getal en de kleuren mag je helemaal zelf kiezen.

Op deze manier weet je zeker dat je je Porsche nog terug kunt vinden als je bijvoorbeeld op een Porsche-meeting bent. Reuze handig. Zoals te zien op de bovenstaande foto’s, kun je jouw lievelingsgetal ook terug laten komen op de vloermatten en de sleutel.

Het betreft een optie van ‘Porsche Exclusive Manufaktur’, de afdeling die verantwoordelijk is voor het personalisatieprogramma. Je bent natuurlijk ook benieuwd wat zo’n stickersetje dan kost. Dat kunnen we je ook vertellen. Voor de decoratieve zijstickers mag je €981 aftikken. Inderdaad, dat zijn dure stickers. Maar dan heb je wel een auto die volledig origineel is.