BMW X3M Competition LCI rijtest en video

De M3, maar dan als SUV. Dit is de BMW X3M Competition LCI in een rijtest.

De X3M in huidige vorm hadden we nog niet gereden. En recent heeft BMW een facelift van de X3M gelanceerd. Een uitstekend excuus om deze LCI even beet te pakken. Want waar kijk je eigenlijk naar?

Feitelijk is de BMW X3M Competition LCI een M3 op hoge poten. Dezelfde twin-turbo zes-in-lijn uit de M3 en M4 is te vinden onder de kap van de X3M. Kenners kunnen de cijfers inmiddels dromen. In Competition-uitdossing levert deze krachtbron 510 pk en 650 Nm koppel. Altijd gekoppeld aan een conventionele automaat.

De cijfers liegen er niet om. De X3M mag dan een instapper zijn onder de M SUV’s, het ding is echt heel snel. Als launch control er zin in heeft kun je in 3,8 seconden naar 100 km/u sprinten. De topsnelheid ligt op 250 km/u, of 280 km/u als je het M Drivers Package aanvinkt.

Je zou misschien denken dat de X3 automatisch het minder leuk sturende broertje is van de M3. Hoger, praktischer, meer op gezinnen gericht. Vergis je echter niet in de BMW X3M Competition LCI zoals Wouter ontdekte in deze rijtest. Het enorme apparaat op wielen is in staat om bijzonder hard de hoek om te gaan. Op een leuke manier.

Tegelijkertijd behandelen we het LCI aspect van de vernieuwde BMW X3. Het komt allemaal aan bod in de BMW X3M Competition LCI rijtest video. Kijken dus!