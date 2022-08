Deze McLaren kan jij wel betalen!

Een betaalbare McLaren voor de massa in de vorm van schoenen. Dat zien we niet vaak.

Een supercar is voor de meesten van ons helaas niet weggelegd. Het blijft vaak bij dromen. Of je nu denkt aan een Ferrari, Lamborghini of McLaren. Al deze merken hebben gemeen dat ze ook side hustles doen. Oftwel, bijzaken zie ook voor inkomsten zorgen. Ferrari is koning op dat vlak, met jaarlijks gigantische inkomsten uit merchandise. Het is dan ook het sterkste merk qua naam van dit trio.

McLaren schoenen

Maar McLaren timmert ook hard aan de weg. In Nederland is Louwman Exclusive de officiële merkdealer van het Britse automerk uit Woking. Als je daar naar binnen loopt met deze schoenen sta je in elk geval al vijf punten voor. Dit zijn namelijk nieuwe McLaren hardloopschoenen in samenwerking met Athletic Propulsion Labs (APL). Misschien wat voor @Wouter? Dé hardloper van de Autoblog redactie.

In tegenstelling tot de auto’s van het merk, kun je deze schoenen vermoedelijk wel betalen. Een paar kost 450 dollar. Voor schoenen nog steeds heel veel geld, maar voor iets waar het McLaren-logo op staat valt het wel weer mee. Een soort van.

APL verkoopt de schoenen voornamelijk online. Je kunt ook wel terecht bij de fysieke winkels. Meerdere retailers gaan het paar verkopen. APL heeft ook een flagship store in Los Angeles, waar je de hardloopschoenen kunt aanschaffen.