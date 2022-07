EU maakt uitzondering voor Ferrari, Aston Martin en meer merken

Een merk als Ferrari krijgt langer de tijd om aan de strenge CO2-doelen van de EU te voldoen

In principe had Brussel één plan voor alle autofabrikanten actief in de EU. In 2030 moet de de CO2-uitstoot van een modellengamma streng gereduceerd zijn. Al snel trok Italië aan de bel om het op te nemen voor de kleinere autofabrikanten in het land. Of er geen uitzondering kon komen voor bijvoorbeeld een merk als Ferrari.

CO2-doelen EU

En met succes. Er komt nu inderdaad een uitzondering voor autofabrikanten die minder dan 10.000 auto’s per jaar produceren. Dat zijn onder meer Ferrari, McLaren en Aston Martin. De EU geeft deze merken vijf jaar langer de tijd om aan de CO2-doelen te voldoen.

Waar de grote merken als Volkswagen en Ford al in 2030 hun zaakjes op orde moeten hebben, krijgen de kleine merken de kans tot 2035 om de gemiddelde CO2 van het modellengamma te reduceren.

Helemaal in kannen en kruiken is het nog niet. De Europese Commissie moet nog akkoord geven, maar dan is het echt helemaal rond. Daarover bericht Automotive News.

In 2035 is het ook de bedoeling dat alle nieuw verkochte auto’s binnen de Europese Unie volledig elektrisch zijn. Uiteindelijk gaan ook de kleine merken overstag, willen ze overleven. McLaren heeft de hybride Artura en ook Ferrari heeft hybride modellen in huis met de SF90 en 296. Volledig elektrisch is dus slechts een kwestie van tijd. Ze hebben nog 13 jaar om dit voor elkaar te boksen.