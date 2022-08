Je mag dingen op het dak van je Mustang Mach-E bevestigen

Mocht dat eerst niet? Nee. Nu wel. Komt die dakkoffer op je Ford Mustang Mach-E!

Heel tof, die snel accelererende elektrische auto’s. Ze komen ook met een aantal nadelen. Een caravan trekken is bijvoorbeeld niet zo makkelijk. Ook is niet elke elektrische auto geschikt voor een dakkoffer. Even je huiswerk doen dus, voordat je een EV aanschaft of uitkiest als nieuwe leasebak.

De Ford Mustang Mach-E was zo’n tamelijk onpraktische elektrische auto op dat vlak. Daar komt Ford nu op terug met een update. De EV van Ford heeft officiële goedkeuring gekregen voor een dakbelasting tot 75 kg. Daarmee kun je met een gerust hart en volledig legaal een dakkoffer, surfplank of kajak bevestigen op het dak van je Ford Mustang Mach-E.

Kleine kanttekening. Heb je het optionele panoramadak, dan heb je te maken met een limiet van 65 kg. Het maakt niet uit van welk bouwjaar je Mach-E is. De update heeft niet zozeer met een aanpassing van de auto te maken, maar met een certificaat die Ford nu binnen heeft voor de Mustang Mach-E.

Naast spulletjes op het dak kun je er ook wat achter hangen. De Mach-E heeft sinds kort een geremd aanhangergewicht tot 1.000 kg. Niet voldoende voor de serieuzere caravan, maar het geeft in elk geval mogelijkheden.

Voordat je met een goed humeur in de auto stapt met dakkoffer en/of fietsdrager, is het goed om te beseffen dat deze zaken van invloed zijn op de actieradius. Zeker een voorwerp op het dak komt de stroomlijn niet ten goede. Iets om rekening mee te houden dus.