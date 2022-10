Deze Mercedes-AMG C 63 heeft nóg wel een V8

Manhart geeft de uitgaande Mercedes-AMG C 63 een waardig afscheid door deze meer vermogen te geven dan de nieuwe C 63.

Zowel de nieuwe BMW M3 als de nieuwe Mercedes-AMG C 63 zijn controversiële auto’s. De reden is alleen heel anders: de M3 heeft een controversieel design, maar de aandrijflijn is juist traditioneel. Bij de C 63 is het precies andersom.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen is de C 63 tegenwoordig een loodzware hybride met een viercilinder. Dat zal zeker een afknapper zijn voor sommige mensen. Ook voor mensen die er daadwerkelijk één kunnen betalen. Zij zullen wellicht gaan shoppen voor een mooie gebruikte C 63 van de vorige generatie.

Het nadeel is dat die wel een stukje langzamer (lees: minder snel) is. Daar is echter wat aan te doen. Manhart – van origine BMW-tuner – komt nu bijvoorbeeld met een tuningpakket voor de uitgaande Mercedes-AMG C 63.

Daarmee zijn ze eigenlijk rijkelijk laat, want je kon natuurlijk al veel langer bij concurrerende tuners terecht met je C 63. Manhart weet er echter een mooie draai aan te geven: ze presenteren de auto als een uitzwaaimodel voor de C 63 met V8. De auto is daarom ook ‘Manhart CR700 Last Edition’ gedoopt.

Daarmee weet je ook gelijk hoeveel vermogen de Manhart C 63 heeft: 700 pk. Eigenlijk nog iets meer zelfs: 712 pk. Dat zijn er 202 meer dan in een standaard C 63 S. Het koppel is ook flink toegenomen, van 700 Nm naar 920 Nm. Om dit voor elkaar te krijgen hebben onder meer de turbo’s en de intercooler een upgrade gekregen.

Gek genoeg vermeldt Manhart geen 0-100 tijd, maar wel een 100-200 tijd. Deze tussensprint neemt een luttele 5,5 seconden in beslag. Dat is zo’n 3 seconden sneller dan met een normale C 63 van de vorige generatie.

Tegen de nieuwe C 63 E Performance zal de Manhart C 63 toch opgewassen zijn, ook al heeft deze meer vermogen. De nieuwe C 63 heeft namelijk 1.020 Nm aan koppel. Bij gebrek aan info kunnen we de twee niet één op één vergelijken, maar bij een stoplichtsprintje zetten wij ons geld in op de nieuwe C 63.

Naast de motorische tuning heeft Manhart nog wat andere upgrades voor de C 63. Zo kun je ook Manhart downpipes laten installeren, al dan niet in combinatie met het verwijderen van de katalysator. Verder is de auto voorzien van een H&R-schroefset.

Qua uiterlijk is deze C 63 nog grotendeels standaard. De enige optische aanpassingen (naast de verlaging) zijn de 20 inch Manhart-velgen en de welbekende goudkleurige striping. Als je houdt van carbon lipjes en dergelijke moet je je heil bij andere tuners zoeken.

Voor de upgrades van Manhart moet je wel eventjes diep in de buidel tasten. Alleen voor de Performance Kit (de motorische tuning dus) ben je al €19.999 kwijt. Wil je het hele pakket, zoals de auto op de foto’s, dan kom je uit op zo’n 35 mille.