950 pk AMG GT 63 SE Performance is baas van de autobahn

De tuner Opus heeft zijn sausje over de Mercedes AMG GT 63 SE Performance PHEV gegooid. Het resultaat mag er zijn, namelijk een auto met meer dan 950 pk.

Is het ooit genoeg? De tuner Opus denkt van niet. Daarom heeft het bedrijf de Mercedes AMG GT 63 SE Performance PHEV aangepakt. Dat is al niet een lullige auto met 843 pk aan boord, maar voor sommige mensen is dat niet genoeg. Daarom presenteert Opus nu zijn stage 1 performance pakket.

AMG GT 63 SE Performance PHEV door Opus

De tuner huist vlakbij de Nürburgring. Tevens kan je daar de Autobahn pakken waar er geen snelheidslimiet is. Dat hebben ze dan ook gedaan: de auto heeft daar de 321 kilometer per uur aangetikt. Natuurlijk was er een camera aan boord en hebben ze de topsnelheid gefilmd. Dat kan je hierboven bekijken in een filmpje.

Dit alles komt tot stand door de stage 1 tuning. Hierdoor heeft de Mercedes 952 pk en een immens hoeveelheid koppel van 1550 Nm (!). Genoeg dus om de straatstenen uit je oprit te trekken. De elektronische motor draagt 204 pk aan het geheel, de 4.0-liter V8 neemt 748 pk voor zijn rekening.

Prestaties

De topsnelheid is indrukwekkend, maar de sprint naar de honderd kilometer per uur mag er ook zijn. Dit neemt 2,7 seconden in beslag, dit is 0,2 seconden sneller dan de ‘standaard’ versie. De 200 kilometer per uur op de teller wordt binnen 8,55 seconden behaald. Dit is een volle seconde sneller. De tuner heeft nu al aangegeven nog niet klaar te zijn met de AMG GT 63 SE Performance PHEV. Nog maar 50 pk erbij en dan wordt de magische 1.000 pk gehaald. Dat is dan ook het doel.

Is dat iets te gek voor je en ga je voor de stage 1 tuning, dan moet je nog even wachten. Het pakket zal beschikbaar komen in oktober, na een ontvangst van een TUV-goedkeuring. Je moet er wel voor naar de Nürburgring rijden.