iPhone-bouwer heeft eerste EV klaar voor productie

Nee, we hebben het niet over Apple. Die is nog lang niet zo ver.

Er wordt al sinds mensenheugenis over een Apple Car gesproken, maar daar is nog steeds weinig van terechtgekomen. Intussen zijn er wel allerlei andere techbedrijven die bezig zijn met hun eigen auto’s. Sony bijvoorbeeld. Ook Foxconn – die onder andere de iPhone produceert – komt nu met een eigen auto. Uiteraard is die volledig elektrisch.

Het Taiwanese Foxconn liet een jaar geleden hun eerste auto’s zien in de vorm van concept cars. Dat waren de Foxtron Model C, een cross-over, en de Model E, een sedan. De naamgeving is dus duidelijk geïnspireerd op Tesla. We zijn benieuwd of de letters ook nog een woord gaan vormen.

Enfin, de Taiwanezen laten er geen gras over groeien, want ze presenteren nu twee nieuwe concept cars én een productiemodel. Die laatste is de productieversie van de Model C. De auto staat op een platform dat ze zelf ontwikkeld hebben en Foxconn belooft imposante prestaties.

De Model C moet een range krijgen van bijna 700 kilometer. Daarnaast is het ook een rappe auto, die in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Dit is allemaal geen verre toekomstmuziek, want de auto moet in de tweede helft van 2023 al in productie gaan.

Foxconn laat ook alvast een compacter model zien: de Model B. Met een lengte van 4,3 meter is deze cross-over qua formaat vergelijkbaar met een MG ZS. De range is aanzienlijk kleiner dan die van de Model B. Die moet uitkomen op 450 km.

De Taiwanezen openen ook de aanval op de Tesla Cybertruck en de Rivian R1T. Dit doen ze met de Model V. Een actieradius noemt Foxconn nog niet, wel dat de Model V een laadcapaciteit heeft van 1.000 kg en een trekgewicht van 3.000 kg aankan.

Het is te hopen dat de auto’s wel een beetje onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in elkaar worden geschroefd. In het recente verleden waren die zo beroerd bij Foxconn, dat er gewoon netten geplaatst moesten worden om te voorkomen dat werknemers van het gebouw sprongen.

Wat dat betreft heeft Foxconn niet zo’n beste naam, maar toch willen ze onder hun eigen naam auto’s gaan uitbrengen. Of in ieder geval iets wat daar heel veel op lijkt: Foxtronn. Ze beginnen in eerste instantie met het leveren van de Model C in eigen land, maar ze zullen ongetwijfeld grotere plannen hebben dan dat.