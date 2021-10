Deze Mercedes C-Klasse rijdt op Bacardi Lemon

Zou dat goed voor het milieu zijn? Anyway, deze Mercedes C-Klasse (gewoon op benzine trouwens) is de nieuwe bolide van Mart Hoogkamer.

Als je wil weten hoe snel men aanslaat op iets vrij onbekends, kun je de zomer van 2021 als een goed voorbeeld nemen. Lachen en huilen vanwege wel/niet/wel/niet een festivalzomer, terwijl het voor artiesten altijd een festivalzomer is. Zo kan het dat iemand waar je wellicht nog nooit van hebt gehoord dé zomerhit van 2021 scoort. We hebben het dan natuurlijk over “Ik Ga Zwemmen (in Bacardi Lemon)“.

Mart Hoogkamer

De zanger van dit nummer wat nooit meer uit je kop gaat is Mart Hoogkamer. Waarschijnlijk heb je er sinds kort wel van gehoord, maar zo niet: hij brak door in Holland’s Got Talent in 2016 en tekende vervolgens bij Sony Music. Er zijn voldoende nummers gekomen van de jonge Leidenaar, maar echt doorbreken lukte dus pas in 2021 met Ik Ga Zwemmen. En hoe doorbreken: het nummer was overal te horen, kwam nooit meer uit je hoofd en liet de toch wat tegenvallende zomer van 2021 voelen als vanouds. Voor Mart Hoogkamer betekent het dat we nu wel weten wie die is.

Mart Hoogkamer koopt Mercedes

Goed, even terug naar auto’s. Wij van Autoblog laten jou nu ook kennis maken met Mart Hoogkamer. De zanger heeft zichzelf getrakteerd op een nieuwe auto. Hoogkamer is een Mercedes-man, want zijn vorige auto was een Mercedes E-Klasse Coupé (C213). Daar moest hij niet vrijwillig gedag tegen zeggen: de auto werd dit jaar gestolen en niet meer teruggevonden. Wel werd duidelijk dat de Bacardi Lemon-fanaat weer een Mercedes wilde en de auto werd gekocht bij Louwman Breda.

C-Klasse

Er zijn helaas niet extreem veel details over de aankoop, dus houden we het bij wat we wel weten. De nieuwe Mercedes van Mart Hoogkamer is een hagelnieuwe C-Klasse (W206) in Manufaktur Selenitgrau Magno. Matgrijs, dus. Zijn voorgaande E-Klasse was gewrapt in matgroen, dus wellicht een mooie basis voor een nieuw wrapje. Er zijn niet gek veel meer details van de Mercedes van Mart Hoogkamer die we kunnen melden, behalve dat hij erg in zijn nopjes lijkt te zijn.

Mart Hoogkamer heeft met de aankoop van zijn Mercedes C-Klasse ook nog eens bijgedragen aan een goed doel van Louwman, waar bij de aankoop van elke C-Klasse wordt bijgedragen aan de Qhubeka Foundation. Kan niet beter.