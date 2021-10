Deze gele McLaren staat te koop bij de Domeinen

Is het een buitenkansje of niet, deze gele McLaren die te koop staat bij de Domeinen?

Wij hier op Autoblog HQ zijn altijd dól op de Domeinen. Naast het feit dat er soms wel leuke voertuigen te koop staan, is het verhaal wat erachter zit vaak minstens zo interessant. Want waarom staat de betreffende auto daar? Van wie was hij? En wat heeft de eigenaar gedaan dat zijn auto daar staat?

Datzelfde dachten we ook allemaal toen we deze gele McLaren zagen staan. Het was vast niet het dienstvoertuig van een grootstedelijke nachtapotheker. Die brengen hun waar liever rond in een gehuurde Astra ofzo. Dan vallen ze minder op.

Misschien staat deze gele McLaren wel bij de Domeinen omdat een keurige huisvader al zijn laatste centjes aan zijn auto uit had gegeven en zodoende zijn omzetbelasting niet meer kon betalen. Wie zal het zeggen? Maar goed, feit is dat de auto op dit moment te koop staat.

Wat is het precies voor een auto?

Nou, het is een gele Mclaren, dat wist je inmiddels al. Om precies te zijn een MP4-12c, oftewel uit de tijd dat McLaren nog onbegrijpelijke typenamen hanteerde. Maar er ligt een 3,8 liter grote twinturbo V8 onder de kap die 625 pk levert. Daarmee ging hij in 3,1 seconden naar de 100 en haalde je maximaal 329 kilometer per uur.

En ook al wordt er in de advertentie bij de domeinen met geen woord over gerept, het is er een met een open dakje, de zogeheten Spider. Die ging nieuw voor iets meer dan 293.000 over de toonbank. Dat gaan ze er nu niet meer voor krijgen.

Er mankeert nogal wat aan namelijk

He is een behoorlijke gok om deze gele McLaren over te nemen van de Domeinen. Hij oogt namelijk niet helemaal fris. Je ziet wat schimmelplekjes in het interieur en ze weten niet zeker hoe hoog de kilometerstand is. De sleutels worden namelijk niet meer door de auto herkend. Overigens wordt vermeld dat er 14.999 kilometers op de klok staan, maar dat weet dus niemand zeker.

Daardoor hebben ze hem niet kunnen starten en weten ze dus ook niet of hij het überhaupt doet. En oh ja, de ramen staan open, waardoor er water naar binnen is gelekt én er zijn wat vloeistoflekkages.

Maar mocht jij nou wel van een gokje houden, deze gele McLaren staat dus bij de Domeinen in Soesterberg en op maandag 1 november zou je er van 10.00 tot 12.00 uur een kijkje kunnen nemen. Hij wordt per opbod verkocht.

Rest alleen de vraag, wat zou jij voor deze gele McLaren neertellen? Laat het weten in de comments!

Met dank aan janvanvliet voor de tip!