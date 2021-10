Welke kleur wil jij op een Mercedes S-Klasse?

Je kunt nu namelijk kiezen uit alle Mercedes-kleuren: naast het gamma standaard kleuren laat Mercedes je kiezen voor Manufaktur kleuren.

Vele fabrikanten hebben het: vrije keuze in welke kleur je op je auto wil. Goed, dat kan je bij elk merk, maar we bedoelen echt alle keuzes. Denk aan BMW Individual, Porsche Paint to Sample (PTS), McLaren Special Operations (MSO) of Audi Exclusive. De mogelijkheden zijn vaak onbeperkt, van een historische kleur die al sinds 1970 niet meer gebruikt is tot compleet aangepaste bekleding en andere details.

Mercedes

Mercedes heeft ook zo’n programma genaamd Designo, maar Designo-opties zie je niet extreem vaak op Mercedessen. Vandaar dat Mercedes het label een nieuwe impuls geeft. Ten eerste wordt de naam veranderd.

Mercedes Manufaktur

Mercedes roept namelijk het label ‘Manufaktur’ tot leven. Wat je er zoal mee kan, daarvoor is deze blauwe Mercedes S-Klasse. Daar begint het al trouwens: de kleur in kwestie is Vintageblauw. Deze tint blauw was een populaire keuze voor Mercedessen uit de jaren tachtig, waaronder de E-Klasse W123 en S-Klasse W126.

Interieur

Uiteraard gaat het wel een stukje verder dan alleen een lakkleurtje. Mercedes Manufaktur zorgt ook voor speciale opties in het interieur. Het tweekleurige stuurwiel in zwart en wit bijvoorbeeld (andere kleuren verkrijgbaar) of speciale vloermatten met gekleurde omlijning. Ook kun je zaken als de instapverlichting helemaal zelf samenstellen. Het is eigenlijk wel bekend van andere merken: verzin het, en ze doen het voor je.

Oude kleuren

Daarnaast gaat Mercedes Manufaktur speciale lakkleuren aanbieden uit het hele verleden van Mercedes. Eén van die kleuren is bijvoorbeeld Siliciumgrijs, wat we kennen van de Mercedes 300SL. Ook modernere kleuren als Kasjmierwit Magno en Kalaharigoud Magno, bekend van exclusieve versies van de Mercedes S-Klasse, worden aangeboden voor verscheidende Mercedes-modellen.

Dure modellen

Het Mercedes Manufaktur programma rolt namelijk initieel uit voor auto’s waar je individualisering wel verwacht. Het gaat om de S-Klasse (alleen Lang en Maybach), CLS en AMG GT 4-door. Mercedes kan wel gelijk melden dat er binnenkort meer modellen aan dit arsenaal worden toegevoegd.