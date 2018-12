Deze Mercedes-AMG met 700 pk doet alles goed

Het kan dus gewoon wel.

Het lijkt een beetje stil te zijn qua Mercedes tuners. Vroeger kwamen veel ze uit alle hoeken: A.R.T., MKB, Kleemann, Carlsson en Kicherer bijvoorbeeld. Uiteraard is Brabus verreweg het grootste en komen af en ook wat Lorinser producten voorbij. Sterker nog, als we zoeken op veredelde Mercedessen zien we dat de traditionele namen minder vaak voorbij en (van origine) BMW Tuner G Power meer met Mercedessen dan de traditionele Mercedes tuners.

Maar is nog een Mercedes tuner: Väth. In tegenstelling tot veel andere tuners richt Väth zich meer op technische tuning dan optische opsmuk. Verwacht bij Väth geen dikke bodykits en mega spoilers. Hetgeen wat ze aan het uiterlijk veranderen is veelal nuttig. Het laatste wapenfeit van Väth is hun visie op de Mercedes-AMG C63 Cabriolet.

Het meeste wordt dus onder de kap aangepast. We beginnen met de motor. De 4.0 liter V8 ontvangt de zogenaamde V63RS-kit. Deze bestaat uit nieuwe turbo’s van eigen makelij en een oliekoeler voor de motor én een oliekoeler voor de transmissie. Ook krijg je een downpipe. Optioneel is een sportuitlaat leverbaar. Het resultaat is indrukwekkend. De Väth C63 levert namelijk meer vermogen in kW’s (513) dan de standaard C63S in pk’s (510 pk). Dat is omgerekend 700 pk. Het koppel is zo mogelijk nog indrukwekkender: 900 Nm. De prestaties zijn op supercarniveau: 0-100 km/u duurt slechts 3,3 seconden en de topsnelheid bedraagt meer dan 340 km/u. Het V63RS pakket kost 12.800 euro, voor de sportuitlaat ben je 3.440 euro kwijt.

Om dit geweld te kunnen beteugelen is de remmerij ook aangepast. Je kan kiezen voor pannekoeken van 390 mm en zes zuigers. Samen met staal omvlochten remkabels en nieuwe olie kost het setje 3.900 euro. Uiteraard is het ook mogelijk om het onderstel aan te passen . Je kan simpelweg de auto verlagen met naar keuze 20 mm of 40 mm. Beide opties kosten 690 euro. Ook levert Väth een complete onderstel kit met andere veren en dempers die je kan instellen. Zo kun je kiezen voor een sportievere auto met harde vering en demping, of juist de rijhoogte verhogen voor meer comfort. Dit systeem kost 3.500 euro.

Als laatste het uiterlijk, waard Väth gelukkig subtiel te werk is gegaan. Väth heeft zijn eigen velgen, de ‘V2-GT’ gemonteerd. Deze zijn relatief recht aan de voorkant, maar meer concave vorig bij de achterwielen. Het gaat niet alleen om de looks, maar ook het onafgeveerde gewicht dat naar beneden gaart. De voorwielen wegen 11,1 kg, die achterwielen 13,5 kg. Goedkoop zijn de wielen niet, gezien het feit dat de prijs per wiel benoemd word. De voorwielen kosten 680 euro per stuk, de achterwielen 720 euro per stuk.

In het interieur veranderd er ook niet veel. Voor 2.130 euro monteren ze een nieuwe teller die tot 360 km/u reikt, geen overbodige luxe met 700 pk. Het andere wat ze gedaan hebben zijn nieuwe vloermatten (190 euro) waar het logo op vermeld staat. Laten we in elk geval blij zijn dat er nog steeds tuners zijn die zich bezighouden met ouderwets tuningswerk, in plaats van enkel bodykits of aparte interieurs.