Dit is eindelijk geen Evoque-kopie

Het eindresultaat ziet er nog niet eens zo heel erg verkeerd uit.

De Chinezen komen eraan! Het is een geluid wat we al langer horen. Als we kijken naar het aanbod in Nederland dan valt het nog wel mee. Neem Landwind bijvoorbeeld. De berichten van hun eerste auto in Nederland dateren uit 2005. Het was een schaamteloze kopie van de Opel Frontera die vooral heel erg goedkoop was. De rest van de auto was bijzonder slecht te noemen, met name het complete gebrek aan veiligheid. Je kon beter een paar jaar oude Frontera kopen. Landwind zelf vond de auto overigens niet lijken op de Opel Frontera.

Dat gevoel heeft Landwind ook met de Landwind X7. Er schijnen Britse ontwerpers te zijn die die auto nogal vinden lijken op de Land Rover Range Rover Evoque. Aan alle kanten is duidelijk te zien waar Landwind hun inspiratie vandaan haalde. Landwind hield stug vol dat het écht een totaal andere auto is. Vreemd. Want naast elkaar zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden, getuide dit unieke ongeluk tussen beide auto’s.

Het ziet ernaar uit dat Landwind het dan eindelijk begint te leren, getuige de foto’s die gelekt zijn. We kijken wederom naar een SUV/crossover-achtige, toch een specialiteit van Landwind. Om nu te zeggen dat het een fraaie auto is, is lastig. Het front is namelijk vooral erg indrukwekkend, maar niet zozeer mooi. Het is in elk geval origineel. De zijkant ziet er prima uit en de achterzijde is zelfs fraai te noemen. Wanneer deze SUV op de markt komt is onduidelijk, laat staan dat de auto ook naar Nederland komt. We weten in elk geval dat ze bij Landwind zelf ook beschikken over de nodige creativiteit.