Volkswagen verkocht testauto’s aan publiek

Dat sjoemelen moet dan wel in je genen zitten.

Volkswagen ligt lekker onder vuur. Op dit moment is het concern enorm puin aan het ruimen, hetgeen ontstaan is door dieselgate. Auto’s terugkopen (in Amerika), schadevergoedingen betalen (in Duitsland) en vooralsnog hard in je gezicht uitlachen (in Nederland). Het is de nasleep van een gigantisch sjoemelschandaal. Maar dat gesjoemel lijkt er met de paplepel ingegoten te zijn. Want rond dezelfde periode is Volkswagen wederom stout geweest.

Van 2006 tot 2018 heeft het merk namelijk ‘per ongeluk’ testauto’s verkocht. Ja, je leest het goed. Elke fabrikant heeft voorserie auto’s (pre-productie). Tijdens de ontwikkeling van een auto moet alles getest worden. Naarmate de introductie van een model nadert, worden de verschillen tussen een voorserie auto en een productiemodel telkens kleiner. Echter, wat er niet goed is aan de testauto’s wordt wél bij de productie auto’s aangepast, niet bij de testauto’s. Daarvoor zijn het immers testauto’s.

Deze auto’s worden normaal gesproken vernietigd of voor andere testdoeleinden gebruikt. Volkswagen is een firma met een winstoogmerk, dus in plaats van de auto’s te vernietigen heeft het Duitse merk ze gewoon verkocht aan de consument. Volkswagen zélf ziet dat heel erg anders. Zij laten weten dat ze vergeten zijn te documenteren en communiceren wat er niet seriematig aan de auto’s is.

Ondertussen is het een kleine rel aan het worden in Duitsland. Want de Duitse verkeersdienst, de KBA, denkt er heel anders over. Zij kunnen en willen niet uitsluiten dat er wel degelijk risico’s verbonden zijn aan de testauto’s. Dus mocht je denken dat je een jong gebruikte Volkswagen bij een VW dealer hebt gekocht, dan kan het zijn dat je dus een voorserie auto hebt gekocht. Volgens Volkswagen is dit niet verboden en doen alle fabrikanten het. Echter, gezien de commotie worden alle 6.700 auto’s teruggekocht.