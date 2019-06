Deze Mercedes GLE Coupé wil wel vies worden

Dik, dikker, dikst.

Het Russische Topcar deinst maar voor weinig terug, iets dat het bedrijf wederom bewijst met zijn nieuwste project. Het tuningsbedrijf is momenteel druk bezig met het ombouwen van een GLE Coupé en het laat maar weinig onaangetast. Over de techniek kunnen we vooralsnog enkel speculeren, maar de buitenzijde begint al ergens op te lijken.

Het project draagt de naam Inferno 4×4², wat een aantal dingen weggeeft. Ten eerste geeft het ons een idee wat we van de aandrijflijn mogen verwachten. Modellen met de naam Inferno werden in het verleden geleverd met gore V8-motoren die tenminste 550 pk of meer produceerden. In het meest extreme geval zal de krachtbron van de GLE Coupé een niet onsmakelijke 810 pk krijgen. Qua koppel zit het eveneens wel snor: Topcar heeft soortgelijke modellen bijna 1.200 Nm gegeven.

De machtige GLE Coupé trekt eveneens de aandacht met zijn markante voorkomen. Op de foto’s die Topcar heeft gedeeld is te zien dat de Mercedes een breed en sterk lichaam krijgt. Zo heeft de wagen grote velgen en terreinbanden, een extra wiel achterop, een bullbar met een lier en een dakdrager met een flinke LED-balk. Bovenstaande foto laat echter zien dat dit lang nog alles niet is. De digitale schets onthult het eindresultaat waar de Russen momenteel naartoe werken.

Het is vooralsnog onduidelijk wat het apparaat mag kosten. Waarschijnlijk horen we snel meer over het project, aangezien de auto vrij ver af lijkt te zijn.