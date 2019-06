Officieel: Mercedes GLB, nieuwe zevenzits SUV

Een nieuw hoofdstuk in het uitgebreide SUV-gamma van Mercedes.

De GLB, die hadden we nog niet. Het modellengamma van de Duitsers is nu bijna compleet in vorm van deze nieuwe SUV. Het is nog wachten op de geheel vernieuwde GLA. Als die er is dan is er straks keuze uit een GLA, GLB, GLC, GLE en GLS. Om nog maar te zwijgen over alle ‘SUV Coupé’ varianten op sommige van deze modellen. Mercedes is er trots op. Het merk laat weten dat nu één op de drie modellen een SUV is.

Deze nieuwe SUV deelt zijn techniek met de compactere modellen van Mercedes zoals de A- en B-klasse. Ondanks de naam ‘B’ is de GLB echt geen kleine auto. Met een wielbasis van 2,82 meter heeft de SUV een 10 centimeter langere wielbasis in vergelijking met de B-klasse. Qua bagageruimte overtreft deze auto zelfs de GLC. Standaard is de GLB een vijfzitter, maar optioneel kun je er zelfs zeven stoelen in kwijt. Let wel, die twee extra stoelen zijn bedoeld voor (grote) kinderen. Wie langer is dan 1,68 meter past niet op de optionele achterstoelen. Er is sprake van 560 liter bagageruimte, of 1755 liter met de stoelen plat.

Omdat de GLB techniek deelt met de A- en B-klasse zijn de motoren (en ook het interieur) bekend terrein. Het gaat hier louter om viercilinders. De SUV komt er als GLB 200, 250 4MATIC, 200 d, 200 d 4MATIC en 220 d 4MATIC. Alle motoren komen standaard met een automaat. In het geval van de GLB 200 een 7G-DCT, bij alle andere motoren is dit een 8G-DCT.

Hoewel de GLA in het verleden er als AMG-variant was, is de kans klein dat de GLB ook een AMG-uitvoering gaat krijgen. Met de B-klasse (en dus GLB) richt Mercedes zich op een andere doelgroep. De Mercedes GLB komt eind dit jaar op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend.