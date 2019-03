Pagani en TopCar zijn nu een stelletje?

Dit kan eigenlijk echt niet.

Pagani is in relatief korte tijd doorgestoten van beginnend supercarmerk nummer zoveel tot een serieuze speler in de elite klasse van de supercars. Op de Salon van Genève vierde het Italiaanse merk zijn twintigste verjaardag. Een indrukwekkende mijlpaal. Er zijn niet veel supercarbouwers die dat daadwerkelijk redden.

Wie de vroege modellen van Pagani vergelijkt met hun eerste Zonda’s, zal het zijn opgevallen dat ze ietwat expressiever zijn geworden qua design. Nu was de eerste Zonda absoluut geen muurbloempje, maar de latere modellen (met name vanaf de Zonda Cinque) waren een stuk drukker qua carbon frutsels.

Voor de Pagani Huayra geld min of meer hetzelfde. Het origineel was vrij strak, maar ook bij die auto werd het ontwerp gaandeweg drukker. Wie weleens een Pagani in het echt heeft kunnen aanschouwen, zal kunnen beamen dat het absolute topkwaliteit is en de afwerking van de vele, vele details ook zeer, zeer indrukwekkend is. De goede smaak wordt wel erg op de proef gesteld, nu bekend is dat Pagani bezig is met de Huayra ‘Dragon’.

Onze vrienden van GTSpirit wisten enkele afbeeldingen te publiceren die een beeld geven van deze auto. Naar verluidt gaat Pagani voor de Huayra Dragon samenwerken met de tuners van TopCar. TopCar is een tuner uit Rusland die zich voornamelijk bezig houdt met wanstaltige bodykits voor auto’s als de Mercedes-Benz G-Klasse en Lamborghini Urus. Dat TopCar zich gaat samenwerken met Pagani is hoogstopmerkelijk. Alsof Gers Pardoel mee mag doen op het nieuwe album van de Wu-Tang Clan. Ofzo.

Aangenomen wordt dat Huayra Dragon de laatste schakel is tussen de Huayra en het nieuwe model. Het zou maar zo kunnen dat dit de laatste Huayra zal zijn. Gezien de Zonda dien je voorgaande zin te lezen met de nodige ironie.