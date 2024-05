Deze GLS heeft na 6.253 km bijna een ton afgeschreven

Dat waren een hele dure 6.253 km…

Met een dure auto kún je heel weinig afschrijving hebben, maar dat geldt meestal niet voor de luxe auto’s. Als je een Bentley, Rolls-Royce of Maybach koopt moet je niet bang zijn voor afschrijving. Gelukkig kijkt de doelgroep van dit soort auto’s ook niet op een tonnetje meer of minder.

We hebben nu op Marktplaats een auto gevonden die het wel heel bar maakt qua afschrijving. Het betreft het vlaggenschip van de Mercedes SUV’s: de Maybach GLS 600. Die heeft geen V12 – zoals de naam doet vermoeden – maar wel een dikke V8 met 557 pk.

De Mercedes-Maybach GLS 600 is de eerste SUV met de naam Maybach, die zich moet meten met de Bentley Bentayga en de Rolls-Royce Cullinan. Aan de buitenkant onderscheidt de Maybach zich van de normale GLS met een andere grille het nodige extra chrome en veelspaaksvelgen. Dit exemplaar is ook voorzien van de optionele two-tone lak, die op een huis-tuin-en-keuken-GLS niet te krijgen is.

De GLS is een 5,2 meter lang bakbeest, maar binnenin vind je slechts vier stoelen. Deze auto is dus duidelijk net bedoeld als gezinsauto, maar om vorstelijk achterin te zitten. Dat moet wel lukken, met de zeer riante captain seats. Om het instappen in zo’n hoge SUV niet al te moeilijk te maken is de Maybach GLS ook voorzien van uitklapbare treeplanken.

Nog even los van de afschrijving is de Maybach GLS sowieso een bijzondere occasion. Van deze auto staan er namelijk slechts 22 op Nederlands kenteken. Ter vergelijking: van de Rolls-Royce Cullinan – die nog veel duurder is – staan er 40 op Nederlandse platen.

Dan nu de prijs: deze auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €249.500. Dat is nog steeds een hoop geld, maar deze auto heeft in 2022 nieuw €342.841 gekost. Een snelle rekensom leert dat de eigenaar er dus €93.341 op heeft afgeschreven. Terwijl er maar een luttele 6.254 km mee gereden is…