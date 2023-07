Mercedessen worden nog duurder

Je, Mercedessen worden nóg duurder. En ze waren al zo goedkoop.

Het gaat lekker met Mercedes-Benz. De Duitse fabrikant van premium automobielen heeft het afgelopen kwartaal (Q2) meer dan een half miljoen auto’s verkocht: 515.756 exemplaren. Niet verkeerd. Al helemaal niet als je bedenkt dat het een groei van 6% betreft.

Ook niet verkeerd is dat de dure modellen het ook goed doen. Bij Mercedes-AMG stegen de verkopen met 19 procent en bij Mercedes-Maybach ging het zelfs omhoog met 39%.

Prognose

Ondanks dat het dus allemaal beregoed lijkt te gaan met Mercedes, zijn ze toch genoodzaakt om de prijzen te verhogen. Ja, je leest het dus goed, Mercedessen worden duurder. Dat ‘moet’ vanwege de prognose qua kosten van Das Haus. De Duitsers verwachten flinke stijgingen qua kosten. Zowel productiekosten als operationele kosten. Volgens Mercedes is de te verwachten stijging ‘significant’ te noemen.

Zijn er ook goede dingen te melden? Jazeker. De prijzen hadden nog veel hoger kunnen uitvallen. Mercedes wist in deze periode (nasleep corona en nu oorlog in Oekraïne) de toeleveringsketen te optimaliseren c.q. verbeteren.

Mercedessen nog duurder (maar het kon nog erger dus)

Daarnaast zijn de energieprijzen relatief gunstig en verwacht Mercedes dat die verder zullen dalen. Wel verwacht Mercedes dat de vraag iets lager zal uitvallen in enkele belangrijke markten van het merk.

In Nederland is Mercedes absoluut geen goedkoop automerk. De goedkoopste auto, de Mercedes-benz A-Klasse kost met 1,33 liter motor en stoffen bekleding 42.893 euro. Een B-Klasse is tegenwoordig al 48.087 euro en de C-Klasse is er pas vanaf 55.820 euro. Wat het gaat doen met de prijzen hier, is nog niet bekend.

Via: Automotive News Europe