Deze Le Mans-racer voor de straat mist een cruciaal onderdeel

Een straatlegale Le Mans-auto is extreem cool, maar toch zal niet iedereen blij worden van deze auto.

Een auto die puur bedoeld is voor het circuit straatlegaal maken heeft eigenlijk weinig voordelen. Je combineert de nadelen van een raceauto met de nadelen van een straatauto. Toch leveren zulke projecten vaak extreem coole auto’s op.

Daar hebben we nu weer een voorbeeld van. Een bedrijf genaamd Lynx Motors (niet te verwarren met de Jaguar-veredelaar) is bezig met een straatlegale Ford GT-racewagen. Sterker nog: ze zijn van plan meerdere exemplaren te bouwen.

De auto is gebaseerd op de Ford GT1 van Matech Concepts. Dit Zwitserse team had eerder al een GT3-versie van Ford GT gebouwd en ontwikkelde vervolgens ook een GT1-versie. In 2010 deden er drie van deze auto’s mee op Le Mans. Deze haalden geen van allen de finish, en daarmee was deze auto aanzienlijk minder succesvol dan zijn iconische voorganger. Dat neemt echter niet weg dit een hele gave raceauto is.

Lynx heeft nu een aantal chassis’ van deze Ford GT1’s in handen gekregen en daar hebben ze interessante plannen mee. Ze gaan hier straatlegale auto’s van maken. Het eerste prototype ziet er in ieder geval heel gaaf uit, met veel carbon, een toffe livery en aerodisc-wielen.

Dan nu het slechte nieuws: Lynx gaat de GT1 niet alleen straatlegaal maken maar ook ELEKTRISCH. En dat is toch wel flinke heiligschennis, we kunnen niet anders zeggen. Een Ford GT – in ieder geval deze generatie – hoort een brute V8 te hebben. De Le Mans-auto’s waren voorzien van een 5.3 V8 met een waanzinnig geluid.

Niets van dat alles in deze Ford GT1e. Deze auto krijgt vier elektromotoren die individueel al net zoveel vermogen hebben als de V8, namelijk 600 pk. Dat brengt het totaal op een krankzinnige 2.400 pk.

Om te zorgen dat je niet na drie bochten stil komt te staan krijgt de Ford GT1e een flinke accu, met een capaciteit van 100 kWh. Lynx schat de actieradius in op 400 km, maar dat lijkt ons héél optimistisch. Dan is de sprinttijd van 0 tot 60 mph (96,6 km/u) in 1,5 seconde nog geloofwaardiger.

Zelfs al kunnen ze dit allemaal waar maken, wij hebben toch liever de V8. We ruilen gráág een paar honderd pk in voor het geluid van een van de best klinkende achtcilinders ooit. Luister en oordeel zelf maar: