Maybach Night Series zijn heerlijk macaber

De Maybach Night Series modellen zijn perfect voor Cruella de Ville. Of een andere influencer.

Het is dé manier om aan te tonen dat jouw auto van dit moment is: zwarte lijstjes. Of het nu shadowline, ‘optiekpakket zwart’, Blackline Specification is: in principe gaat het erom dat je alles dat van chroom is, uitvoert in hoogglans zwart. Het moet zorgen voor een sportieve en eigentijdse uitstraling.

In veel gevallen geldt dat vooral voor sportievere modellen. Bij een gele A35 AMG ziet chroom er ook niet zo fraai uit en hoogglans zwart wel. Maar ook bij de luxere merken wordt het chroom vervangen. Bij Rolls-Royce (Black Badge) en Bentley (Blackline Specification) kennen ze het al, nu is het de beurt aan Maybach. Ze noemen het de Night Series. Logisch, want bij Mercedes noemen ze het het Night Package.

Geen kleuren maar tinten

Uiteraard kunnen we de Maybach Night Series eenvoudig omschrijven. Wat chroom is, is nu zwart. Maar Maybach gaat toch net eventjes verder. Je kunt het bestellen op alle Maybach-modellen, dus voor de S-Klasse, GLS en EQS SUV.

De S-Klasse in kwestie is een S680, met de epische V12. Deze is uitgevoerd in Onyx Black met Mojave Silver dak, maar andere kleuren zijn mogelijk. Nou ja, kleuren, het zijn meer tinten: zwart, wit of grijs.

Wielen Maybach Night Series

We hebben een speciale vermelding voor de wielen. Die zijn namelijk heerlijk extravagant. Als je het drukke design op je in laat werken, kun je zien dat het allemaal MM-logo’s zijn:

Nee, niet vanwege de chocolaatjes die wel smelten in je mond maar niet je hand, maar Maybach Manufaktur. Voor de GLS en EQS SUV zijn er soortgelijke aanpassingen en ook hier die bijzondere wielen.

Uiteraard zet het thema zich ook voort in het interieur. Dus veel zwart en divrse witte of grijze details. Het misstaat zeker niet en creëert wel een look. Perfect als je als influencer wil gaan shoppen in de PC voor je D&G joggingpak.

Over joggingpak gesproken, daar heeft Maybach ook accessoires voor die daarbij passen. Denk aan rugtasjes en zonnebrillen. Zo kun je een ensemble creëren!

