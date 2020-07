Deze miljoenencollectie gaat onder de hamer

Verzamelaar Edgar Richoz is er niet meer, dus de auto’s uit zijn prachtige collectie zijn op zoek naar een nieuw baasje.

Er staan heel wat pareltjes uit de autowereld in collecties die het publiek zelden of nooit te zien krijgen. Af en toe komt er een verzameling in de openbaarheid als de eigenaar overlijdt of er afstand van doet. RM Sotheby’s heeft weer zo’n bijzondere collectie in handen gekregen.

De verzameling bestaat uit acht auto’s, die stuk voor stuk iets speciaals zijn. Vier daarvan zijn Ferrari’s, maar verder is er geen duidelijk thema. Dat doet verder niets af aan het feit dat dit een prachtige verzameling is.

De man die deze auto’s bij elkaar heeft gebracht is de inmiddels overleden Edgar Richoz. Hij was in de jaren ’70 actief in de racerij en wist tien overwinningen te behalen in de Formule 3. Daarna legde hij zich toe op zijn familiebedrijf, een Zwitserse autodealer. De zaken gingen blijkbaar goed, want zijn garage was om van te smullen.

Ferrari 275 GTB Alloy

Laten we maar met het hoogtepunt van de Richoz-collectie beginnen: de Ferrari 275 GTB, misschien wel de fraaiste Ferrari ooit gebouwd. De auto is uitgevoerd in klassiek Ferrari-rood, hoewel deze 275 oorspronkelijk Rosso Rubino (donkerrood) was. Het is enorm zonde dat deze kleur verdwenen is, maar deze 275 is alsnog een pareltje. Het is een van de zestig gebouwde Alloy-exemplaren. De verwachte opbrengst is €1,7 miljoen tot €1,9 miljoen.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona

Misschien niet zo fraai gelijnd als de 275 GTB, maar niet minder iconisch: de Daytona. Evenals de 275 is deze Daytona uit 1970 overgespoten in Rossa Corsa. Oorspronkelijk was de auto uitgevoerd in Grigio Ferro, oftewel grijs. RM Sotheby’s verwacht dat de auto tussen de vier en vijf ton zal opbrengen.

Ferrari 365 GT4 BB

Deze Ferrari deelt de naam 365 met de Daytona, maar het is een heel andere auto. Dit was de eerste Ferrari met de platte twaalfcilinder. Het is bovendien de eerste Ferrari met middenmotor (de Dino telt niet). Er zijn niet meer dan 387 exemplaren gebouwd, voordat de 512BB zijn intrede deed. De verwachting is dat er twee á drie ton voor betaald wordt.

Ferrari 330 GT 2+2 Series I

De meest praktische auto van de Richoz-collectie is ook een Ferrari: de 330 GT 2+2. Deze Ferrari uit 1965 is niet heel gewild. Daarom rekent RM Sotheby’s slechts op €120.000 tot €150.000.

Inaltera LM GTP

Dan gaan we door naar de minst praktische auto van het stel: de Inaltera LM GTP. Deze racewagen van Franse makelij is een heuse Le Mans veteraan. De auto ging er in 1977 met de winst vandoor in de GTP-klasse en werd vierde in het algemeen klassement. Onder de motorkap ligt een Cosworth V8.

Jaguar E-Type Series 1

De E-type is iconisch en fraai, dus een must-have voor een verzamelaar. Heel zeldzaam zijn E-types echter niet, dus de prijzen zijn nog te behappen. Dit exemplaar uit 1964 zal naar verwachting €80.000 tot €120.000 opbrengen.

Ford Model A

Meneer Richoz had een brede smaak, zo blijkt uit zijn collectie. Een Ford Model A, de opvolger van de beroemde T-Ford, uit 1931 behoorde ook tot zijn garage. Veel geld zal deze vooroorlogse Ford niet opbrengen. De geschatte waarde ligt op €15.000 tot €20.000.

Brabham BT38C

Aangezien Richoz een voormalig Formule 3-coureur was mag een F3-wagen tot slot ook niet ontbreken in zijn collectie. Deze Brabham moet €25.000 tot €35.000 opbrengen. Het veilinghuis vermeldt niet of dit de auto is waar meneer Richoz zelf mee geracet heeft in zijn jonge jaren.

Geïnteresseerden kunnen vanaf volgende week dinsdag hun slag slaan. Van 14 tot 18 juli vindt dan de European Summer Auction plaats van RM Sotheby’s. Naast deze auto’s zullen er nog meer dan tachtig andere exclusieve wagens onder de hamer gaan.

Foto’s: RM Sotheby’s