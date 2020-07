Zandvoort in F1 2020 – een kijkje achter de schermen

In een mini-documentaire laat Codemasters zien hoe ze Circuit Zandvoort hebben toegevoegd aan F1 2020.

Met het ontwikkelen van een racegame als F1 2020 kan Codemasters voor een groot gedeelte de circuits van vorige games meenemen. Je neemt hooguit de laatste ontwikkelingen mee, maar het grootste gedeelte van het huiswerk is al gedaan. Voor de editie 2020 moesten er twee nieuwe circuits worden toegevoegd. In F1 2020 heb je toegang tot het stratencircuit Hanoi in Vietnam en natuurlijk Circuit Zandvoort.

Codemasters heeft een mini-documentaire gemaakt hoe Circuit Zandvoort in F1 2020 terecht is gekomen. Het is een exclusief kijkje achter de schermen wat er allemaal bij komt kijken. Even wat foto’s nemen, deze inscannen en een digitaal circuit maken is er niet bij. Naast het maken van foto’s moet er van alles opgemeten worden. Niet alleen in de lengte, maar ook in de hoogte. Bijvoorbeeld om het effect van de kombocht van Zandvoort goed weer te geven.

In de video komen ook anekdotes van Jan Lammers en Hans Hugenholtz jr. aan bod. Daarnaast geeft Lee Mather, Franchise Game Director van Codemasters een kijkje in de keuken bij de gameontwikkelaar. Voor Codemasters was het ook een race tegen de klok. Toen Circuit Zandvoort pas helemaal klaar was kon het inscannen pas echt beginnen voor F1 2020.

Vanaf vandaag ligt F1 2020 in de winkels. De game is verkrijgbaar op de PlayStation 4, Xbox One X, Windows PC en Google Stadia.