Opgepast, OM gaat op onverwachte plekken flitsen

Je verwacht het niet. Tenminste, dat wil het Openbaar Ministerie. Ze gaan op onverwachte plekken flitsen.

Het kat en muisspel tussen de automobilist en mobiele flitsers zal nooit ophouden. Oom agent zet aan de kant van de weg een flitser op. Een paar minuten later hoor je het al op de radio en op een app als Flitsmeister. Even van het gas af en daarna weer doorkachelen. Ze staan op voorspelbare plekken en vaste flitskasten in de bebouwde kom zijn helemaal een makkie. Het Openbaar Ministerie (OM) is echter van plan om ook op onverwachte plekken te gaan flitsen.

Het gaat hier niet om een mobiele flitser met een agent in de buurt, maar om een tijdelijke flitspaal. Zie het als een pop-up store. Alleen koop je er niks voor. Ja, een digitale foto die vaak niet eens haarscherp is. Volgens De Telegraaf draait het OM op dit moment met een proef in Tilburg. Het is de bedoeling dat er ook zeven van dit soort flitspalen in Rotterdam komen. Het OM was niet sportief genoeg om te zeggen waar precies.

Niet alle zeven palen in 010 zullen daadwerkelijk functioneren. Slechts drie werken echt. De anderen zijn nep. Het OM is van plan de palen telkens een maandje te laten staan. Vervolgens worden ze verplaatst naar een nieuwe locatie. Wegen waar vaak te hard wordt gereden krijgen te maken met deze tijdelijk flitskasten.