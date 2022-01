Deze miljoenencollectie met 28 Ferrari’s gaat onder de hamer

En dit is nog niet eens alles wat de eigenaar bij elkaar verzameld had.

Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Sommige autoliefhebbers moeten met pijn en moeite één liefhebbersauto bij elkaar sparen, terwijl anderen ze verzamelen alsof het postzegels zijn. Een van de mensen die in die laatste categorie viel was de Fransman Marcel Petitjean.

We schreven in 2020 al over zijn collectie Lamborghini’s. Deze kleine verzameling van acht auto’s bevatte de echte pareltjes uit de geschiedenis van het merk. Dit was echter maar het topje van de ijsberg. Dat jaar bood RM Sotheby’s in totaal 97 (!) auto’s aan uit de collectie van de heer Petitjean.

Dat bleek nog niet alles te zijn, want nu volgt er nog een deel 2. De Fransman bleek namelijk ook nog 28 Ferrari’s te hebben. Hij had de verzamelwoede dus goed te pakken. We krijgen nu de gelegenheid om zijn raspaardjes eens goed te bekijken. We gaan ze niet alle 28 langs, maar lichten de drie duurste er even uit. Verder beperken we ons tot de plaatjes, als jullie het niet erg vinden.

Ferrari 288 GTO

Het topstuk van de collectie is de Ferrari 288 GTO. Een auto die behoorlijk is overschaduwd door zijn opvolger, de F40. Dat betekent niet dat de 288 GTO minder gewild is. Integendeel, de 288 GTO is een stuk zeldzamer met een oplage van 272 stuks. RM Sotheby’s verwacht daarom dat deze auto €2,4 tot €2,6 miljoen op gaat brengen.

Ferrari 275 GTB/4

Net niet de duurste, maar misschien wel de fraaiste: deze Ferrari 275 GTB. In de kleur Rosso Rubino is het een absoluut plaatje. Het gaat hier om de latere 275 GTB/4, waarbij de vier staat voor het aantal nokkenassen. Het bijzondere is: dit exemplaar uit 1966 is de allereerste van de serie 275 GTB/4’s. De auto is 52 jaar in handen van dezelfde eigenaar geweest. De veilingmeesters rekenen daarom op €1,95 tot 2,25 miljoen.

Ferrari 250 GT/L Berlinetta

De 250-serie mag natuurlijk ook niet ontbreken in een respectabele Ferrari-collectie. De Petitjean-collectie bevat er drie, waaronder deze 250 GT/L Berlinetta uit 1964. Dit is een van de meeste stijlvolle auto’s die Ferrari ooit gebouwd heeft, zeker in Argento, oftewel zilver. RM Sotheby’s verwacht €900.000 tot €1.100.000 te vangen voor de klassieke GT.

28 auto’s

In totaal bestaat de collectie uit 28 auto’s die samen goed zijn voor zo’n €9,5 miljoen. Dat valt nog reuze mee aangezien er Ferrari’s zijn die in hun eentje al meer kosten. Dat komt omdat er ook best wel wat ‘goedkope’ Ferrari’s tussen zitten. Lelijke eendjes als de Mondial en de Dino 308 GT4 brengen nu eenmaal niet meer dan een halve ton op. En er zit ook nog een ‘opknappertje’ tussen. De gemiddelde prijs van deze Ferrari’s is overigens alsnog €330.000, afgaande op de inschattingen van RM Sotheby’s.

Harrington Daytona Junior Car

Ferrari Mondial T

Ferrari Mondial 3.2 Cabriolet

Ferrari GTB Turbo

Ferrari Dino 208 GT4

Ferrari 400i

Ferrari Dino 308 GT4

Ferrari 365 GT4 2+2

Ferrari 308 GTB Quattrovalvole

Ferrari 328 GTS

Ferrari 308 GTSi

Ferrari 308 GTB

Ferrari 308 GTS

Ferrari 308 GTS

Ferrari F310 showauto

Ferrari 308 GTB

Ferrari Testarossa

Ferrari 365 GTC/4

Ferrari 365 GT 2+2

Ferrari 330 GT 2+2 Series II

Ferrari 512 BB

Ferrari 330 GT 2+2 Series I

Ferrari 365 GT4 BB

Ferrari 250 GTE 2+2 Series III

Ferrari 330 GTC

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta

Ferrari 250 GT Series II Cabriolet

Je bent wellicht nog benieuwd naar de F1-auto die pontificaal in het midden staat op de headerfoto. Dat is niet Michael Schumacher’s Ferrari F310 uit 1996, maar een replica daarvan. Die moet trouwens alsnog €60.000 tot €100.000 opbrengen. Dat is nog best veel voor een statisch object. Helaas geldt die laatste omschrijving waarschijnlijk voor de meeste auto’s uit de collectie van de heer Petitjean.

Foto’s: RM Sotheby’s