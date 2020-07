De nieuwe Mustang was voor Ford een verrassing

Het introduceren van een nieuw automodel is altijd een spannend moment. In het geval van de Ford Mustang zorgde dit zelfs voor een verrassing.

De Ford Mustang is een iconische auto die iedereen kent en de meeste mensen ook wel een keertje willen hebben. Maar het daadwerkelijk kopen van een Mustang? Dat was de laatste decennia nogal lastig. Je kon in veel landen immers niet zomaar naar je dealer stappen om er meteen met eentje weg te kunnen rijden. In plaats daarvan moest je deze via import vanuit de Verenigde Staten zien te halen.

Sinds het nieuwste model is dat echter anders. Nu kan je gewoon naar je plaatselijke dealer gaan, 62.375 euro meenemen en uiteindelijk wegrijden met je gloednieuwe Mustang. Al neem je liever 95.305 euro mee, zodat je de V8 kan aanklikken in de configurator.

Volgens de Europese designbaas van Ford Amko Leenarts, was die Europese introductie van de Mustang aardig spannend. Tegen de BNR Nationale Autoshow zegt hij namelijk dat Fords verwachtingen bewust wat laag waren. Dat het helemaal niet zeker was of de Mustang hier wel geaccepteerd zou worden.

Maar wat blijkt: de Ford Mustang is in Europa een succes. “Die wordt dus geweldig goed geaccepteerd”, zegt Leenarts. “En dat was wel een mooie verrassing van de Ford Mustang.” Overigens zouden er in die Mustang zomaar eens wat Europese invloeden kunnen zijn. Voor zo’n belangrijk model als de Mustang, start Ford namelijk een wereldwijde wedstrijd onder de bijna tien designstudio’s van het merk. Iedere studio komt dan met een eigen ontwerp, uiteindelijk kiest het bedrijf dan met welk ontwerp ze doorgaan. In dat uiteindelijke ontwerp kunnen ook zomaar details zitten van andere ontwerpen. Een detail van de Nederlandse Leenarts in de Amerikaanse Mustang? Hij zei het niet hardop, maar het zou zomaar eens kunnen.

Overigens vertelde hij nog meer interessante zaken over dat ontwerpproces. Ieder jaar komen de topmannen van die designstudio’s namelijk samen. Dan kijken ze met z’n allen eens goed naar álle automodellen die Ford maakt. Het moet immers allemaal wel op elkaar aansluiten, een Europese Ford mag er niet heel veel anders uitzien dan een Amerikaanse.

Tijdens die bijeenkomsten kan het zomaar zijn dat ze ineens vinden dat een model wel heel erg botst met andere modellen. Dat de grille het ‘net niet’ is, of dat een koplamp op een negatieve manier opvalt. En wat dan? “Dan zou je een vervroegde facelift kunnen introduceren.” De volgende keer dat Ford dus wel heel snel een auto van een nieuw neusje voorziet, dan weet je wat er aan de hand zou kunnen zijn…

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Meindert en Wouter bespreken rijden op waterstof en de nieuwe Land Rover Defender. En Wouter rijdt in de nieuwe Audi e-tron Sportback.