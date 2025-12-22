Deze nieuwe flitsapp waarschuwt voor alcoholcontroles

Alcoholfuiken verlinken, mag dat?

Het afgelopen jaar zijn er meer dan 43.000 automobilisten betrapt op alcoholgebruik in het verkeer. En dat zijn dan alleen nog maar de dronkenlappen die zijn gepakt. Gelukkig zijn er initiatieven tegen alcohol achter het stuur, zoals de campagne van ervaringsdeskundige Tom Waes. Of het volgende idee wel de juiste maatregel is, durf ik te betwijfelen.

In België is een nieuwe flitsapp opgestaan genaamd TrapSpotter. De navigatieapplicatie richt zich naast de gebruikelijke snelheidscontroles en flitspalen ook op politiefuiken met alcoholcontroles. Het werkt onwijs simpel. Je stuurt je locatie of de weg die je gaat afleggen via WhatsApp naar een AI-bot. De AI reageert door aan te geven waar er controles staan gepland of bezig zijn en past er de navigatie op aan.

Voor wie direct naar je app store gaat om de app te downloaden, kom maar gauw terug. De app is voorlopig enkel een webapp. De eerste twee weken is de app gratis, daarna ga je 3,95 euro per maand betalen. Het is lekker om te weten waar de alcoholcontroles staan, ook als je niet gedronken hebt. Zo hoef je niet te blazen en bespaar je toch weer wat tijd.

Mag je alcoholfuiken verlinken?

Maar is onschuldige weggebruikers helpen wel het doel van deze app? Het Belgische verkeersinstituut VIAS zet er vraagtekens bij. “Zo’n app draagt op geen enkele manier bij aan meer verkeersveiligheid”, zegt woordvoerder Stef Willems tegen VRT. “Het enige doel van de initiatiefnemers is om geld te verdienen door mensen toe te laten om dronken te rijden.”

Willems noemt de app, ”een klap in het gezicht van alle actoren die bezig zijn om mensen duidelijk te maken om niet te drinken en te rijden en om die keuze te maken voor je vertrekt, niet wanneer je halfdronken bent. Je hebt geen betalend abonnement nodig om tot die wetenschap te komen.”

Daarnaast zijn de controles niet alleen om automobilisten met wat alcohol in hun bloed eraan te naaien. Ze pakken er ook criminelen mee die voor andere vergrijpen gezocht worden. Die help je in het zadel door de controles te verklappen.

TrapSpotter is het er niet mee eens

Achter de navi-app zit een ondernemer genaamd Vincent Parisis. Hij verlinkte al eens eerder controles met zijn website politiecontrole.be. Die site is offline gehaald, maar Parisis probeert het nu dus nog eens met TrapSpotter. Zoals je verwacht, is hij het niet eens met de kritiek van de VIAS.

De claim dat TrapSpotter puur voor het geld is, noemt de ondernemer “nogal zwart-wit”. “Dat kan je ook zeggen over trajectcontroles en boetes. Ik zou liever rond de tafel gaan zitten met die mensen om die mogelijk gevaarlijke doelgroep van gedrag te laten veranderen op de best mogelijke manier.”

De VIAS stelt een compromis voor. TrapSpotter mag blijven bestaan en politiecontroles verlinken, maar dan wel op een andere manier. De app moet geen exacte locaties doorspelen, maar alleen de zone waarin de controle plaatsvindt.

Of er een aanpassing aan de app komt of dat ie helemaal offline gaat, is nog de vraag. Er wordt nu in België onderzocht of TrapSpotter tegen de wet indruist en dus überhaupt mag bestaan. Als de app legaal is, kijken de partijen naar een middenweg. En voor de Nederlandse lezers: er zijn nog geen plannen bekend voor een uitbreiding naar Nederland. Moeten we daarvan balen of niet?

Headerfoto: X / @POL_Charlois