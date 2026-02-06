Tesla introduceert nieuwe naam, maar is er nu alweer klaar mee

Had Tesla net een mooie nieuwe Standard, maar nu stopt het merk er alweer mee.

Het systeem dat Tesla al sinds de Model S gebruikt om auto’s aan te duiden werkt prima. Model en dan gevolgd door een letter, letters die (’toevallig’) S3XY zijn, Cybertruck en Semi daar gelaten. Dat werkt en heeft altijd gewerkt. Vooruit, nou heeft Tesla nog nooit een ’tweede generatie’ van een model gehad, omdat alles wat nu verkocht wordt een fors gefacelifte versie is van de eerste generatie. Dit werkt dus allemaal wel.

Versienamen

Wat minder eenduidig is geweest bij Tesla: hoe verschillende uitvoeringen worden genoemd. Toen de Tesla Model S net nieuw was, kreeg ‘ie een getal op de bips dat aanduidde welk accupakket erin lag qua kWh. 75 of 85, bijvoorbeeld. Werd dit getal gevolgd door een D, was het de versie met AWD (Dual Motor). Een P ervoor betekende Performance. Bij een P85D wist je dus genoeg. Later werd dit de P90D en zelfs nog de P100D.

De Model 3 heeft dit systeem nooit gekend. Hier ging het vaak om de RWD of AWD-varianten, met de aanduiding Standard Range of Long Range. Snelle versies werden simpelweg Performance. Bij de Model S eenzelfde strategie, ware het niet dat de ultieme S de Plaid werd.

Tesla stopt met Standard

Inmiddels is er weer een nieuwe term die de versies aan de onderkant omvat. De Tesla Model 3 en Y beginnen nu bij de Standard. Sinds oktober is dat de versie van de Model Y voor mensen die echt de goedkoopste versie willen hebben. De upgrade naar een dikkere Y is nog steeds goed te praten, maar er zit nog steeds genoeg op de Standard. Toch lijkt het erop dat die naam Standard niet helemaal beviel. De naam is namelijk nu, krap vier maanden later, nergens meer te vinden.

Sterker nog: Tesla draait de volgorde om. Tesla stopt met de naam Standard. De Tesla Model Y Standard staat nu simpelweg te boek als ‘Achterwielaandrijving’, met ‘Long Range Achterwielaandrijving’ voor de versie die verder komt. Dit zijn de Standards, te herkennen aan de andere verlichting. Wat voorheen de ‘normale’ (niet Standard) Model Y was, wordt nu aangeduid als ‘Premium Long Range Achterwielaandrijving’ (of AWD of Performance waar van toepassing). Oftewel: Standard zet niet meer de Standards apart, maar de Premium wordt juist qua naam losgeweekt. Hetzelfde geldt voor de Model 3.

Het wordt niet helemaal duidelijk waarom Tesla nu alweer stopt met de naam Standard. Ergens is het qua marketing wel logisch om juist de upgrade te bestempelen als ‘Premium’, in plaats van de niet-premiumversie als dusdanig aanprijzen. Maar goed, de naam Standard heeft dus niet lang dienst gedaan voor Tesla.