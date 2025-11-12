Tom Waes te zien in nieuwe campagne tegen rijden onder invloed

Rijden onder invloed is geen goed idee. Tom kan het weten.

Tom Waes is een toffe peer, daar is iedereen het over eens. Maar is hij dé persoon om te waarschuwen tegen rijden onder invloed of juist de laatste die dat moet doen? Deze discussie kan weer opgestart worden, want Tom Waes is te zien in een nieuwe campagne.

In november vorig jaar domineerde Tom Waes het nieuws nadat hij een zware klapper maakte met zijn Porsche 911. Daarbij raakte hij zwaargewond. Achteraf bleek dat de Bekende Vlaming 2,44 promille alcohol in zijn bloed had. Dat betekent dat hij flink aan het zuipen is geweest. En het was ook niet de eerste keer dat hij met een slok op achter het stuur kroop.

Inmiddels heeft Tom Waes zijn lesje toch geleerd en zet hij zich in tegen rijden onder invloed. Zo was hij eerder dit jaar op Rock Werchter aanwezig om festivalbezoekers te laten blazen. En nu is hij het gezicht van een VRT-campagne.

In het spotje zijn verschillende excuses te horen die mensen gebruiken om met alcohol achter het stuur te kruipen. Vervolgens worden beelden getoond van gecrashte auto’s, inclusief de 911 van Tom Waes. Die komt daarna zelf in beeld en zegt “Ik denk dat mijn excuus was: Ik geraak er nog wel.” De boodschap van de campagne luidt: geen excuses.

Als je heel cynisch bent kun je dit zien als een publiek figuur die zijn imago probeert te redden, maar laten we uitgaan van goede intenties. Tom Waes gebruikt zijn bekendheid om aandacht te vragen voor een belangrijk thema. En als daar discussie over ontstaat? Prima, dat zorgt alleen maar voor meer aandacht.

