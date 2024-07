Deze nieuwe topsedan is een Mercedes EQS, maar dan mooier

Stiekem ziet deze auto er best gelikt uit.

Een topsedan en een elektrische aandrijflijn is helemaal geen gekke combinatie. Stiller en soepeler wordt het niet en zwaar zijn dit soort auto’s toch al. Desondanks is dit een lastige markt. De Mercedes EQS verkoopt bijvoorbeeld minder goed dan gehoopt.

Dat weerhoudt Xpeng er niet van om met een soortgelijk model te komen. De CEO deelt op Weibo (de Chinese versie van Twitter) de eerste plaatjes van dit apparaat, genaamd Xpeng P7+. Die naam komt bekend voor, want de P7 wordt ook gewoon bij ons verkocht.

Toch is de Xpeng P7+ een ander model, die ook een maatje groter is. Waar de P7 4,88 meter lang is, gaat de P7+ over de 5 meter. Daarmee wordt het dus een heuse topsedan, die in de buurt komt van de Mercedes EQS. Qua afmetingen in ieder geval.

De auto doet qua uiterlijk ook een beetje denken aan de Mercedes EQS. De Xpeng P7+ heeft een vergelijkbare banaanvorm en de EQS was optioneel ook met een zwart dak te bestellen. Toch is deze Xpeng op een of andere manier beter gelukt, wellicht omdat de neus net iets minder kort is.

De auto is nog niet officieel onthuld, vandaar dat het beeldmateriaal nog beperkt is. Specificaties hebben we evenmin. Of Xpeng de auto naar Nederland haalt is dus logischerwijs ook nog niet bekend. Een Chinese topsedan is hier natuurlijk gedoemd te mislukken, maar we weten inmiddels dat de Chinezen niet bang zijn om een poging te wagen.