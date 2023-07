Elektrische baby-Benz wordt mooier dan de EQE en EQS

Ja, dat durven we te beweren op basis van één teaserplaatje.

Ondanks de mateloze populariteit van cross-overs is de sedan gelukkig nog niet dood. Een sedan heeft namelijk iets wat een cross-over niet heeft: een goede stroomlijn. En dat komt toch wel goed van pas bij een elektrische auto.

Het nadeel is dat elektrische sedans niet altijd even mooi zijn. In ieder geval niet in de traditionele zin van het woord. Zo heeft de Hyundai Ioniq 6 nogal eigenaardige proporties en hetzelfde geldt voor de Mercedes EQE en EQS.

De verhoudingen gaan er doorgaans niet op vooruit als een auto kleiner wordt. Aangezien de EQE al een gekrompen versie is van de EQS, belooft dat weinig goeds voor een compacte elektrische sedan van Mercedes. Probeer je eens even een gedrongen versie van de EQE voor te stellen. Precies, daar wordt je niet vrolijk van.

Gelukkig deelt Mercedes nu een teaser die ons grotendeels gerust kan stelen. Wat blijkt namelijk? De compacte elektrische sedan gaat er gewoon uitzien als een normale sedan. Dus niet met zo’n belachelijke korte neus. Is dat even goed nieuws.

Dit betekent waarschijnlijk ook dat er nog een versie komt met een ouderwetse verbrandingsmotor. Hoogstwaarschijnlijk komt het model op een gloednieuw platform te staan: het MMA-platform. Het schijnt dat Mercedes Conor McGregor al heeft gevraagd als ambassadeur.

Mercedes is de auto ook al aan het testen. Geheel toevallig kregen we vandaag van Autoblog-lezer Wouter de bovenstaande foto’s toegestuurd. De testauto op de foto’s lijkt verdacht veel op de auto die we op het teaserplaatje zien.

Mercedes heeft het beestje nog geen naam gegeven, maar de naam EQA sedan ligt voor de hand. Alhoewel er ook geluiden zijn dat Mercedes het EQ-label op korte termijn gaat laten vallen. Zo’n nieuw platform zou dan een mooi moment zijn. Qua naamgeving is er dus nog niks zeker.

Wat we in ieder geval wel weten: de EQA sedan (als ‘ie zo gaat heten) wordt tijdens de IAA in München in conceptvorm onthuld. Die beurs staat voor begin september op de planning. Wij van Autoblog zijn uiteraard van de partij en zullen uitgebreid verslag doen als het zover is.

Met dank aan Wouter voor de foto’s!