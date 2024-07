Officieel: de Ford Capri is terug, als elektrische SUV-coupé

Dit is de directe opvolger van de Ford Capri. Aldus Ford.

Het was bepaald geen geheim: Ford ging de Capri weer nieuw leven inblazen. En dat het een cross-over zou worden was ook geen geheim. Nadat Ford eerst al de Mustang-liefhebbers en de Puma-aficionado’s op stang jaagde, zijn nu de Capri-fanaten aan de beurt.

Ford presenteert de nieuwe cross-over alsof het de directe opvolger is van de Capri. De slogan is namelijk ‘de legende is terug’ en ze maken veelvuldig de vergelijking met de oude Ford Capri. Ze durven zelfs te beweren dat de Capri er precies zo uit had gezien als de auto continu in productie was geweest…

Design

Dat is allemaal marketinggelul natuurlijk, maar voor wat het waard is: er wel wat designelementen van de originele Capri te vinden. Zo is de afgeronde raampartij duidelijk geïnspireerd op de coupé uit de jaren ’60. Ook in de koplampen en de grille zijn overeenkomsten te zien.

Volkswagen-techniek

Ook al doet Ford nog zo hun best om hun ‘heritage’ op deze auto te plakken, in technisch opzicht is deze auto toch echt een Volkswagen. Net als de Ford Explorer is de Capri namelijk gebaseerd op het welbekende MEB-platform.

Specificaties

Dat wordt ook duidelijk als je de specificaties bekijkt. De Capri komt in eerste instantie in twee uitvoeringen: de Extended Range RWD en de Extended Range AWD. De cijfers klinken bekend: de Extended Range RWD heeft een 77 kWh accu en 286 pk. De AWD heeft een 79 kWh accu en 340 pk (net zoveel als de ID.4 GTX).

De Capri heeft wél meer range dan de Explorer en de Volkswagen-familie. Met de AWD heb je 627 km range en met de RWD 592 km range. Er komt ook nog een instapversie met de 52 kWh accu en 400 km range, maar die is pas later te bestellen.

Prijs

Over bestellen gesproken: de Nederlandse prijzen zijn ook meteen bekend. Het begint op dit moment bij €47.850 de Extended Range RWD. Voor de Extended Range AWD ben je €55.580 kwijt.

We zullen de prijs ook maar meteen even vergelijken met die van de andere auto’s op dit platform:

Ford Explorer Extended Range RWD (602 km): €45.950

Ford Capri Extended Range RWD (627 km range): €47.850

Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh (572 km range): €49.990

Skoda Enyaq 82 kWh (580 km range): €50.990

Volkswagen ID.5 Pro 77 kWh (558 km range): €53.990

Skoda Enyaq Coupé 82 kWh (583 km range): €55.490

Zoals te verwachten is de Capri duurder dan de Explorer, want zo’n hippe aflopende daklijn heeft natuurlijk zijn prijs. Desondanks is de Capri nog altijd goedkoper dan de Volkswagen- en Skoda-equivalenten, terwijl de Ford wel meer range heeft. Wat dat betreft kan Ford nog best wel eens wat klanten bij VAG wegkapen.

Configureren kan per direct.