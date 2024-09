Deze Nissan Micra met widebody bestaat echt!

Kan een Nissan Micra ook cool zijn? Jazeker kan dat, er was zelfs een hele coole variant.

Lange tijd was er maar één antwoord op de vraag ‘kan ik ultra-goedkoop autorijden zonder dat je auto aanvoelt als een tikkende tijdbom?’: de Toyota Starlet. Al was er een prima alternatief, namelijk de rivaal van de Starlet van Nissan. Dat was uiteraard de Micra.

Nissan March

De eerste generatie (K10) was duidelijk een auto uit de hoekige jaren ’80, de opvolger genaamd K11 gaf een funky carrosserie aan het idee. Zo funky dat Nissan vanaf toen in Japan ook ging experimenteren met nieuwe carrosserievormen. Zij noemden het model ‘March’ en er kwam van de March K11 een stationwagon en zelfs een cabrioversie! Wij kregen alleen de hatchback.

Autech

En dan was er nog wat Autech deed met de Nissan March. Dit bedrijf, toen nog officieel losstaand van Nissan, bracht in vier smaakjes ‘verfraaiingen’ aan bij de Nissan March. Deze waren vernoemd naar dansen: je had bijvoorbeeld de Polka, de Rumba en de Tango. Deze hadden allemaal unieke vormgeving, waar de Tango bijvoorbeeld zelfs een enorme verticale grille had.

De heftigste was de vierde variant, de Bolero. Daar werd de hele voorkant vervangen door een oud uitziend front met ronde koplampen en chromen bumpers. Het doel van al deze edities was om de March wat meer jeu, maar ook wat meer luxe te geven.

Autech March Bolero (K12)

De opvolger van de tweede Micra, logischerwijs K12 geheten, kreeg ook de Autech-behandeling als Nissan March in Japan. De Autech Bolero van deze generatie is iets herkenbaarder als Micra, maar heeft nog steeds die bizarre grille voor. Ook deze kon je dus gewoon bestellen in Japan.

Autech March Bolero (K13)

Dat was kennelijk populair genoeg om de Bolero door te zetten naar de vierde generatie Micra en March, de K13. Wel steeds ietsje subtieler, voor zover die grote grille ooit subtiel wordt. De K12 en K13 waren sowieso wat uniek vormgegeven auto’s, dus het kon er mooi tussen.

Autech March Bolero A30 (K13)

En toen was daar het moment dat Autech 30 jaar oud werd in 2016. Dat vierde het bedrijf met een extra speciale Bolero die zij ‘A30’ noemden. Dat staat uiteraard voor Autech en 30 jaar. Ter ere van deze mijlpaal werd de Bolero nog een stukje excentrieker gemaakt middels een niet te zuinige widebody!

De Nissan Micra was een beetje een belegen auto, maar met deze widebody wordt het ineens best een kek ding. Als je dan toch voor iets geks gaat, doe dan ook gelijk goed gek. Sportvelgen die doen denken aan die van de Nissan GT-R en een flinke spoiler maken het plaatje af. En check die centraal geplaatste dubbele pijp achter!

Het heeft wel een schaap in wolfskleren-effect zo, maar Autech liet gelukkig de motor niet helemaal voor wat het was. De HR16DE-viercilinder die normaliter 107 pk leverde, werd gekieteld naar 150 pk en 160 Nm in de March Bolero A30. En dat zonder turbo! Je kreeg ook een kortere versnellingspook mee voor de handgeschakelde vijfbak en de 150 pk is behaald door best serieuze onderdelen geleend uit de racerij. 150 pk, lichtgewicht, race-onderdelen, handbak, widebody: best een toffe hot hatch zo.

Autech bouwde maar een gepaste 30 exemplaren van de March Bolero A30. Over de nieuwe March hebben ze zich nog niet ontfermd, gedeeltelijk omdat die er niet is. De Micra K14 kennen we uiteraard als een auto die veel deelt met de Renault Clio IV, maar die is op Europa georiënteerd. De enige March die nu nog verkocht wordt is een stevig gefacelifte K13 in Latijns-Amerika.