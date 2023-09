Deze dikke hot hatch is een voorbode van de nieuwe Micra

En die wordt elektrisch. Sterker nog: álle nieuwe modellen van Nissan zullen vanaf nu elektrisch zijn.

Op dit moment loopt geen van de Japanse merken voorop met EV’s. Zelfs Nissan niet, die nota bene 13 (!) jaar geleden al de Leaf introduceerde. Sindsdien is er maar één elektrisch model bijgekomen: de niet echt overtuigende Ariya.

Nissan gaat de elektrificatie nu echter serieus aanpakken. Ze laten vandaag weten dat ze vanaf heden alleen nog maar volledig elektrische modellen gaan introduceren in Europa. Oftewel: de nieuwe X-Trail was de laatste nieuwe auto van Nissan met een verbrandingsmotor (voor ons Europeanen dus).

Om te laten zien dat de elektrische toekomst niet saai hoeft te zijn toont Nissan ook meteen een flitsende concept car: de Concept 20-23. Dit is een serieus ogende hot hatch, met een dikke bodykit, een knoepert van een spoiler en zelfs vleugeldeuren.

Leuk, zo’n concept car, maar gaan we daar ook nog wat terug zien? Jazeker, denk de brede wielkasten, de spoiler en de diffuser even weg en je hebt de nieuwe Nissan Micra. Of in ieder geval, de opvolger van de Micra. Of die ook weer Micra gaat heten is nog niet bekend.

Wat we wél weten is dat de Micra-opvolger zijn techniek zal delen met de nieuwe Renault 5. Dat is niet meer dan logisch natuurlijk, gezien de alliantie tussen de twee merken. De Micra (zo zullen we ‘m gemakshalve even blijven noemen) zal ook qua vorm veel op de R5 lijken.

Toch zal de Nissan Micra een eigen smoel krijgen, zoals al kunt zien bij deze Concept 20-23. Het wordt niet een gevalletje Mitsubishi Clio. Waar de Renault 5 hoekige koplampen heeft, krijgt de Micra juist schattige ronde koplampen, die bestaan uit twee halve cirkels. Deze vorm zien we ook terug bij de achterlichten.

Dat de Renault 5 er gaaf uit gaat zien weten we al, en deze Nissan Concept 20-23 ziet er ook veelbelovend uit. De nieuwe elektrische Micra zou dus zomaar een heel leuk karretje kunnen worden.

Dan nu het slechte nieuws: zoals we eerder al schreven komt ‘ie waarschijnlijk pas in 2026. Dat duurt dus nog drie jaar… Dat Nissan alleen nog maar elektrische modellen gaat uitbrengen betekent dus vooral dat ze heel weinig modellen gaan uitbrengen.