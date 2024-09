Koop de blauwste Volkswagen Golf V GTI van Nederland

Zo blauw als deze Volkswagen Golf GTI op Marktplaats zie je ze niet vaak.

Net als vele andere websites kan Marktplaats een beetje inspraak hebben in wat je ziet middels een algoritme. Als je dus één bepaalde auto vaak zoekt, is de kans groot dat je hele homepagina overspoeld wordt door dat model. Omdat ondergetekende wat marktonderzoek deed over hoe veel je nog kan vangen voor een Volkswagen Golf V GTI (spoiler alert!), is mijn hele homepagina nu weer Golf GTI in en Golf GTI uit. Verrast door een Golf V GTI, dat wordt ik niet zo snel meer. Tenzij er eentje opduikt in de minder gebruikelijke kleuren zoals Laser Blue en die ene paarse kleur waar er zeer weinig van zijn.

Smurfblauw

Of je moet eentje hebben zoals het exemplaar van vandaag. Deze Volkswagen Golf V GTI is een lekker knallend blauw kleurtje. Zo werd de V niet geleverd origineel, het gaat dan ook om een wrap. Opvallend is het zeker en het toont aan dat je vrij snel naar wrappen moet uitwijken als je een ietwat kleurrijke V GTI wil. Of je moet een rode willen.

300 pk

Net zoals vele exemplaren van de Volkswagen Golf V GTI is deze smurf niet helemaal origineel meer. Motorisch is deze gechipt naar 300 pk en is er een R32-uitlaat toegevoegd. Dat betekent ook dat de achterbumper vervangen is door die van een R32 om de centrale uitlaten te huisvesten. Daar zit ook een diffusor die er normaal niet zit en een lipspoiler, ook de velgen zijn niet origineel.

Binnenin krijg je de immer fijne tartan-stoelen. Het hemeltje van deze Volkswagen Golf GTI is uitgevoerd in dezelfde kleur als de buitenkant. Dat is wel een smaakgevoelige modificatie, maar ergens is het een leuk idee.

Kopen

Een wat gedurfd exemplaar van de V GTI, maar wel een unieke. Het exemplaar in kwestie komt uit 2008, is vijfdeurs, heeft een handbak en heeft 250.377 kilometer gelopen. En de prijs van dat alles: fors. De eigenaar wil er 14.499 euro voor zien. Da’s veel voor een Vijf GTI en helemaal eentje met ietwat smaakgevoelige modificaties. Durf jij? Neem dan een kijkje op de Marktplaats-advertentie.