Nissan Hyper Adventure, voor boomknuffelaars met jetski’s

Nissan heeft weer eens een bizar concept gepresenteerd in vorm van de Hyper Adventure concept.

Serieus, de Japanse autofabrikant heeft niet eens de moeite genomen om een daadwerkelijk tastbaar model te maken. Voor de Japan Mobility Show heeft Nissan een digitaal (!) concept gemaakt en gepresenteerd. Kortom, of je nu op die show bent of hier op Autoblog: we kijken naar hetzelfde ding. Een digitale creatie.

De Nissan Hyper Adventure concept is voor iedereen die duurzaam op vakantie wil gaan. Zo min mogelijk uitstoot, zo lief mogelijk zijn voor de boompjes en bijtjes. Daar draait het om met dit model.

Het concept is uitgerust met V2X (vehicle-to-everything). Daarmee moet de elektrische auto in staat zijn om terug te geven en stroom te verstrekken aan andere apparaten. Als voorbeeld noemt Nissan elektrische jet ski’s die opgeladen kunnen worden na een middagje spelen in het water. Of om je kamp van stroom te voorzien als je gaat overnachten.

Lekker off the grid leven, terwijl je toch niet helemaal off the grid bent. Zoiets? Natuurlijk is het concept uitgerust met e-4ORCE vierwielaandrijving zodat de Hyper Adventure je overal kunt brengen. Als het een echte auto betrof tenminste.

Nissan is niet concreet wat ze nu willen gaan doen met de Hyper Adventure concept. Het lijkt vooral digitale vulling voor de Japan Mobility Show waar het merk aanwezig is. Over een eventueel productiemodel of verdere bedoelingen met dit concept is het merk niet duidelijk. Kortom, de elektrische jet ski’s opladen met de Nissan Hyper Adventure zit er nog even niet in. Dat u het weet.