Importeer deze blubberdikke bedrijfswagen nu het nog kan

Profiteren van knotsgekke bedrijfswagens kan nog heel even en iedereens favoriete import-bedrijfswagen met V8 wordt vernieuwd.

Als ondernemer heb je van de fiscus een mooie regeling gekregen. Als je een bedrijfswagen nodig hebt, mag je deze registreren zonder de BPM te hoeven aftikken. Dat zorgt ervoor dat je Opel Movano waar al je gereedschap en onderdelen in passen wat vriendelijker is in de aanschaf, maar het blijkt dat je daardoor ook de BPM kan ‘ontduiken’ op grote SUV’s en pickups. Aangezien die nogal wat kosten in de BPM, gaat dat vanaf 2025 een duur grapje worden.

RAM

Daarmee lijkt ook de tijd van de RAM in Nederland ten einde te komen. De trucks van Dodge die sinds 2013 onder het eigen merk RAM verkocht worden, zie je vaak genoeg in Nederland. Ze vallen onder de regels om een grijs kenteken te ontvangen, dus kun je ze rijden zonder BPM en een gereduceerd tarief op de meeste belastingen. En dan heb je gewoon een bedrijfswagen met geniaal dikke V8.

Nieuwe RAM

Dat gaat allemaal veranderen, maar dus tegen 2025. De RAM ‘Heavy Duty’ wordt namelijk nu vernieuwd en de eerste teaserplaatjes zijn binnen. Het wordt racen voor RAM om deze voor 2025 op de markt te krijgen, dan zou je hem nog snel kunnen importeren en op grijs kenteken kunnen zetten. Moet je wel snel zijn.

RAM is nog niet zo scheutig met details voor de nieuwe Heavy Duty of HD. Alleen het geüpdatete exterieur wordt gedeeld, met net als vele rivalen nu gespleten koplampen. De donkerblauwe truck is de ‘Rebel’-versie, maar ook een wat gestripte editie met plastic bumpers en de ‘standaardversie’ zijn te zien. Het lijkt niet om een gigantische update te gaan.

Dus, zou je deze snel nog kunnen importeren? Houd de perscentra van Stellantis goed in de gaten!