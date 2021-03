Nürburgring-legende Sabine Schmitz (51) overleden - Autoblog.nl

De bekendste vrouwelijke coureur van de Nürburgring, Sabine Schmitz, heeft na een lange periode de strijd tegen kanker verloren.

Vreselijk nieuws uit de Eifel op deze woensdagmorgen. Sabine Schmitz is op 51-jarige overleden aan de gevolgen van kanker. De vrouwelijke coureur vecht al sinds eind 2017 tegen de ziekte. Voor een lange tijd met succes en het ging zelfs een beetje beter, maar in de zomer van 2020 kwam de ziekte keihard terug.

Het had toen tot gevolg dat Schmitz niet kon deelnemen aan de Nürburgring Endurance Series met haar team Frikadelli Racing. Ze stond toen wel op de deelnemerslijst, maar moest op het laatste moment afhaken. In de maanden daarna is de situatie verslechterd. Eerder deze maand werden de nieuwe auto’s van Frikadelli Racing voor het aankomende raceseizoen gepresenteerd. Er was hoop, maar de kanker sloeg toe. Ondanks een lange strijd is de ziekte haar fataal geworden.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.



Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU — Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021

Sabine Schmitz werd onder het grote publiek bekend door haar optredens in Top Gear. Ook was ze in andere televisieprogramma’s te zien, zoals Fifth Gear. Haar naam is op en rondom de Nürburgring een begrip. Ze was tot op heden de enige vrouw die de 24u van de Nürburgring wist te winnen. Daarnaast was ze in het verleden een chauffeur voor taxiritjes in onder andere een BMW E60 M5 voor bezoekers aan de Nordschleife. Drie jaar geleden gaf ze nog een televisieoptreden in Top Gear toen ze de destijds nieuwe Volkswagen Golf GTI Clubsport S ging uittesten op de ‘Ring.

Schmitz is 51 jaar geworden. De koningin van de Nürburgring is niet meer.