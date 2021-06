Pure ETCR - Hoe werkt het nu? - Autoblog.nl

Er is een gloednieuw racekampioenschap en dat gaat dit weekend van start. Maar wat is Pure ETCR eigenlijk?

Het klinkt als een nieuwe harddrug, maar dat is het zeker niet. Ondanks het uiterlijk van de auto’s kijk je naar een volledig elektrisch racekampioenschap. Het is voor het eerst dat een toerwagenkampioenschap met elektrische auto’s wordt verreden. Een beetje uitleg is wel op z’n plaats.

Pure ETCR – Techniek

De auto’s die deelnemen aan het kampioenschap zijn vier- en vijfdeurs touring cars. De auto’s zijn uitgerust met een 300kW sterke elektromotor en beschikken over achterwielaandrijving. Het piekvermogen ligt op 500kW. Dat is zo’n 680 pk. In tegenstelling tot auto’s met een verbrandingsmotor, heeft een EV natuurlijk dat koppel meteen beschikbaar. Met name handig bij het uitkomen van een bocht. Het piekvermogen is er al op 1200 tpm. Dat kan nog eens interessant autoracen opleveren. Het accupakket is 65kWh groot op een 800v basis. Ondanks de accu’s wegen de auto’s ‘slechts’ 1.750 kg.

Het concept van Pure ETCR

Williams Advanced Engineering is verantwoordelijk voor het leveren van de aandrijflijn. Het opladen verloopt met units van EnelX en Goodyear is bandenleverancier van het toerwagenkampioenschap. Aangezien het hier om elektrische auto’s gaat zijn de races niet zo lang als bij bijvoorbeeld de Formule 1. Er vinden een aantal korte rondes plaats met uiteindelijk een Grand Final. In ronde 1 en 2 rijden de coureurs met 300kW vermogen. In ronde 3 met 500kW vermogen. De finale is weer met 300kW. Wie het meeste aantal punten heeft weten te verdienen gedurende de races is winnaar van het raceweekend. Check de bijgevoegde video voor wat meer uitleg.

In dit eerste raceseizoen doen er drie autofabrikanten mee, Alfa Romeo, Cupra en Hyundai. Elk merk levert twee auto’s. Per team zijn er vier coureurs. Dat betekent dat twee coureurs een auto delen.

Het eerste Pure ETCR raceweekend is nu in Italië. Daarna in Spanje (9-11 juli), Denemarken (6-8 augustus), Hongarije (20-22 augustus) en Zuid-Korea (15-17 oktober).