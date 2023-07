Nieuwe Mitsubishi L200 is sterker dan ooit

De nieuwe Mitsubishi L200 heeft een sterkere ruggengraat én meer vermogen.

Wat een afleveringetje van TopGear we niet kan doen. De Toyota Hilux is een van de meest legendarische auto’s als het gaat om betrouwbaarheid en onverwoestbaarheid. Het ding is gewoon niet stuk te krijgen.

Het is niet zo dat de Hilux daarin uniek is, er zijn namelijk meer Japanse compacte pickups die erg puik te noemen zijn, zoals de Mitsubishi L200.

Nieuwe Mitsubishi L200

Die auto is nu geheel in het nieuw gestoken door Mitsubishi. Het kan zijn dat je de naam ‘Triton’ ziet staan, zo heet de auto namelijk in sommige andere markten. Qua carrosserievarianten zijn er drie opties. Ten eerste is er een Single Cab (kleine cabine), ten tweede een Club Cab (cabine met opbergruimte achter de stoelen) en tenslotte de Double Cab (dubbelcabine). Mitsubishi heeft overigens alleen foto’s gestuurd van de dubbelcabine.

Er is gebruik gemaakt van een nieuw soort staal, waardoor de auto sterker is dan voorheen. Ook is de nieuwe Mitsubishi L200 handiger dan voorheen, want de laadhoogte is verlaagd naar 82 centimeter, dat is 4,5 centimeter lager dan voorheen. Volgens de Japanners is de auto in alle opzichten gegroeid, maar dankzij het het gebruik van het genoemde staal, is er geen toename qua gewicht.

Werkpaard

Dat de nieuwe Mitsubishi L200 een werkpaard, blijkt ook wel uit de leverbare motoren. Geen downsizing of elektrificering, maar pure diesel. Het betreft namelijk een viercilinder dieselmotor met een premium cilinderinhoud van 2.4 liter. Lekker grote potten dus.

Je kan het blok krijgen in drie gradaties. De eerste gradatie begint met een 150 pk en 330 Nm, de tweede variant heeft vervolgens 184 pk en 430 Nm en de allersterkste levert tenslotte 204 pk en 470 Nm. Er is daarna keuze uit een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat.

De Mitsubishi L200 is nu al in Thailand leverbaar, net als de vorige generatie krijgt dat land voorrang, maar qndere delen van de wereld zullen snel volgen. De uitgaande generatie is voorheen in Nederland geleverd geweest (maar nu niet meer) en voornamelijk als bedrijfswagen ingezet.